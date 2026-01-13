Уряд запроваджує спеціальні премії для енергетиків: кого стосується

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко доручила Міністерству енергетики і Міністерству фінансів внести на розгляд уряду рішення про збільшення доплат енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах.

Як пише Delo.ua, про це вона написала у facebook..

"Наші енергетики працюють у надзвичайно складних умовах під обстрілами, під час сильних морозів, вдень і вночі. Саме завдяки їхній роботі життя держави триває навіть після наймасованіших ворожих обстрілів, а в домівки українців знову повертаються світло і тепло", – наголосила Свириденко.

Вона анонсувала запровадження доплат енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній. Це стосується фахівців, які безпосередньо в мороз виїжджають на місце прильотів, відновлюють постачання тепла, електроенергії, води і газу.

"Доручила Міністерству енергетики спільно з Міністерством фінансів внести на розгляд Кабміну відповідне рішення", – підкреслила премʼєрка.

Як повідомляла Свириденко, наразі найскладніша ситуація з енергетикою в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах.