Правительство увеличит доплаты энергетикам ремонтно-восстановительных бригад

Премьер-министр Юлия Свириденко поручила Министерству энергетики и Министерству финансов внести на рассмотрение правительства решение об увеличении доплат энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах.

Как пишет Delo.ua, об этом она написала в facebook..

"Наши энергетики работают в чрезвычайно сложных условиях под обстрелами, во время сильных морозов, днем и ночью. Именно благодаря их работе жизнь государства продолжается даже после массированных вражеских обстрелов, а в дома украинцев снова возвращаются свет и тепло", - подчеркнула Свириденко.

Она анонсировала введение доплат энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний. Это касается специалистов, непосредственно в мороз выезжающих на место прилетов, возобновляющих поставки тепла, электроэнергии, воды и газа.

"Поручила Министерству энергетики совместно с Министерством финансов внести на рассмотрение Кабмина соответствующее решение", – подчеркнула премьер.

Как сообщала Свириденко, самая сложная ситуация с энергетикой в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском районах.