Свириденко назвала регионы, где самая сложная ситуация с энергетикой

Самая сложная ситуация с энергетикой в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском районах. В Одесской, Харьковской и Донецкой области после ночных обстрелов у некоторых потребителей нет электроснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, в наиболее пострадавших от обстрелов регионах энергетики проводят восстановительные работы в условиях постоянных атак врага, температур ниже -10 градусов, обледенения оборудования и линий электропередач.

Свириденко отметила, что сложная ситуация остается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском районах.

"Отдельный фокус - восстановление электроснабжения для потребителей Одесской, Харьковской и Донецкой областей, там ситуация сложная после ночных обстрелов. Главная задача - возобновить электро- и теплоснабжение для всех домов", - подчеркнула глава правительства.

Она добавила, что критическая инфраструктура работает бесперебойно. Более 7000 "Пунктов Несокрушимости" развернуты по всей стране, а движение по основным магистралям обеспечено, дороги расчищает спецтехника.

"Держим восстановление энергосистемы на контроле. Правительство в постоянной координации с председателями ОВА и оказывает всю необходимую поддержку", - подытожила Свириденко.

Напомним, 12 января в результате очередной ночной атаки российских войск по объектам энергетической инфраструктуры в Украине были обесточены потребители в ряде регионов. Перебои с электроснабжением фиксировались в Одесской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Черниговской областях.

Заметим, из-за существенного похолодания возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач.