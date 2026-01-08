Из-за ухудшения погодных условий возможны дополнительные отключения электроэнергии вне графика – Свириденко

В Украине ожидается существенное похолодание. Поэтому возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Юлия Свириденко.

Она отметила, что ухудшение погодных условий в Украине ожидается с 8 января. По прогнозам, падение температура ночью будет достигать -20°C, днем - до -10°C.

"Ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру. Работаем над тем, чтобы минимизировать последствия непогоды", - подчеркнула Свириденко.

Поэтому на заседании правительства было принято ряд решений, чтобы все соответствующие службы были готовы к непогоде и люди могли получить помощь вовремя. Да, правительство поручило:

МВД вместе с ГСЧС и Национальной полицией обеспечить готовность снегоочистительной и тяжелой инженерной техники, техники повышенной проходимости, мобильных пунктов обогрева. И при необходимости оперативно привлекать их для помощи участникам дорожного движения.

Агентство восстановления, областные и Киевская ОВА вместе с местными властями должны обеспечить своевременное реагирование для ликвидации последствий непогоды, в частности, подготовить резервы горючего и обеспечить обработку дорог противогололедными смесями.

Профильным министерствам и службам подготовить к развертыванию пункты несокрушимости в случае перебоев с электро-, тепло-, газо- или водоснабжением, а также проблем со связью.

Минэнерго вместе с Минразвития и государственными энергетическими компаниями обеспечить стабильную работу энергосистемы, готовность ремонтных бригад к оперативному реагированию, в случае необходимости — увеличить производство электроэнергии и поставки газа, включая возможность импорта из стран ЕС.

С 8 января также начинает работу Оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего использования государственного значения. Он должен оперативно реагировать на сложные погодные условия или при возникновении чрезвычайных ситуаций.