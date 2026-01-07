Запланована подія 2

Новости
Украину накрывает циклон: на дорогах начал работу штаб по ликвидации последствий непогоды

дорогая
Погодные осложнения в Украине / Pixabay

В Украине 8–9 января ожидаются сильный снег, метели и гололедица, для координации работ на дорогах государственного значения начал работу штаб ликвидации последствий ЧС.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Погодные осложнения в Украине

”В связи с перемещением активного циклона с юго-запада 8-9 января в западных, северных и части центральных областей ожидаются сложные погодные условия”, - говорится в сообщении.

Днем 8 января в Украине прогнозируются сложные погодные условия. В Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях ожидается сильный снег и метели, на дорогах местами снежные заносы высотой 10-25 см, порывы ветра до 15-18 м/с. Здесь объявлен оранжевый, II уровень опасности.

В Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях также прогнозируются значительные снегопады и метели с приростом снежного покрова 15-20 см. В Киевской, Черкасской и Черниговской областях ожидаются мокрый снег и дождь, гололедица и налипание мокрого снега (5-5). В западных, южных и центральных регионах порывы ветра до 15–20 м/с, а на дорогах западных, северных областей, Винницкой и Черкасской областей удержится гололедица. Здесь действует желтый, I уровень опасности.

10-11 января из-за арктического воздуха с севера ожидается снижение ночной температуры в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях до 14-20° мороза (местами до 23° мороза), днем ​​до 9-15° мороза. В Кировоградской и Полтавской областях ночью и днем ​​до 6-12° мороза.

О ликвидации последствий непогоды

С 8 января на базе Агентства восстановления дорог начинает работу Оперативный штаб по реагированию на сложные погодные условия и возможные чрезвычайные ситуации. В его состав вошли представители ГСЧС, Нацполиции, Государственной службы по безопасности на транспорте и Ассоциации международных перевозчиков.

В то же время ДП "Дорцентр" осуществляет дополнительный мониторинг выполнения зимних работ на дорогах, а во всех областях активно работают региональные группы реагирования. Для оперативной уборки и расчистки дорог задействовано около 1100–1200 единиц техники в день. При необходимости к ликвидации последствий непогоды будут дополнительно привлекать тяжелую снегоуборочную и инженерную технику от субъектов хозяйствования с участием областных военных администраций и органов местного самоуправления.

"Ухудшение погодных условий может привести к усложнению проезда через гололедицу, зимнюю скользкость и метели и, как следствие, — к авариям, пробкам и ограничению движения. Также возможны перебои в электроснабжении, проблемы с общественным транспортом, риски для пешеходов из-за низких температур", - отметил.

Отмечается, что из-за сложных погодных условий на дорогах всех категорий возможны нарушения движения, в том числе пробки, скопления грузового транспорта и временные блокировки. Во избежание таких ситуаций городские службы организуют альтернативные маршруты, а при необходимости Агентство восстановления дорог может принимать меры по временному ограничению движения отдельных видов транспорта на наиболее загруженных участках.

Водителям советуют планировать поездки с учетом погодных условий и строго соблюдать ПДД.

Напомним, более половины средств, предусмотренных на финансирование содержания дорог на 2026 год, будут направлены на ремонт прифронтовых дорог.

Автор:
Ольга Опенько