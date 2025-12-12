Запланована подія 2

Ключевые маршруты для логистики и эвакуации: в Харьковской области идет ремонт прифронтовых дорог

ремонт дороги
В Харьковской области продолжается ремонт прифронтовых дорог / Агентство восстановления

В Харьковской области идет ремонт прифронтовых дорог, которые являются ключевыми транспортными маршрутами для логистики и эвакуации населения. В связи с близостью боевых действий и повышенной активностью БпЛА нагрузка на отдельных участках увеличилась в разы, что привело к быстрой порче дорожного полотна.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Показательный пример: на одной из трасс области интенсивность движения по сравнению с прошлым годом выросла в 3-4 раза и сейчас превышает 6 тысяч автомобилей в сутки. Движение тяжеловесного транспорта, необходимого для обеспечения фронта, стремительно приводит к новым разрушениям, ямам и деформациям дорожного покрытия.

На отдельных наиболее разрушенных участках приходится проводить не просто латание, но и частичную или даже полную замену основы дороги, требующей больших ресурсов и времени.

Ремонт производится сразу несколькими специализированными бригадами. Для работы используются мощная техника: дорожные фрезы, катки и специальные термосы. Эти термосы позволяют транспортировать и укладывать асфальтобетонную смесь даже при низких температурах, чтобы не терять время.

Вопрос обеспечения безопасного и стабильного проезда на этих критических маршрутах находится на постоянном контроле. Поддержание надлежащего технического состояния этих дорог жизненно важно для военного, гуманитарного и эвакуационного сообщения региона.

Напомним, в Волынской области успешно завершен капитальный ремонт автомобильной дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин на подъездах к международному автомобильному пункту пропуска (МАПП) "Ягодин – Дорогуск".

Автор:
Татьяна Ковальчук