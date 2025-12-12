Ключові маршрути для логістики та евакуації: на Харківщині триває ремонт прифронтових доріг

У Харківській області триває ремонт прифронтових доріг, які є ключовими транспортними маршрутами для логістики та евакуації населення. У зв’язку з близькістю бойових дій та підвищеною активністю БпЛА навантаження на окремих ділянках збільшилося в рази, що призвело до швидкого псування дорожнього полотна.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Показовий приклад: на одній із трас області інтенсивність руху, порівняно з минулим роком, зросла у 3-4 рази і зараз перевищує 6 тисяч автомобілів на добу. Рух великовагового транспорту, необхідного для забезпечення фронту, стрімко призводить до нових руйнувань, ям та деформацій дорожнього покриття.

На окремих, найбільш зруйнованих ділянках, доводиться проводити не просто латання, а й часткову чи навіть повну заміну основи дороги, що вимагає більших ресурсів та часу.

Ремонт виконується одразу кількома спеціалізованими бригадами. Для роботи використовують потужну техніку: дорожні фрези, котки та спеціальні термоси. Ці термоси дозволяють транспортувати та укладати асфальтобетонну суміш навіть в умовах низьких температур, щоб не втрачати час.

Питання забезпечення безпечного та стабільного проїзду на цих критичних маршрутах перебуває на постійному контролі. Підтримання належного технічного стану цих доріг є життєво важливим для військового, гуманітарного та евакуаційного сполучення регіону.

