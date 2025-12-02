Фінішна пряма: ремонт об’їзної дороги Чернівців завершується (ФОТО)

На обході міста Чернівці, що є критично важливою частиною міжнародної дороги М-19 (Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече), підрядні організації завершують асфальтування. Далі – готуються оперативно перейти до наступного пріоритетного відрізка траси, аби забезпечити безперервність руху ключовим логістичним коридором.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Дорога М-19 має стратегічне значення, оскільки є однією з ключових логістичних артерій області. Цим маршрутом щодня прямують тисячі вантажівок у напрямку кордону з Європейським Союзом (Румунією), що, на жаль, прискорює зношування дорожнього покриття.

Стан робіт та наступні кроки

Наразі спецтехніка зосереджена на транспортній розв’язці об’їзної Чернівців, де шляховики проводять ліквідацію колійності та деформацій великими локальними картами.

Паралельно з цим, вже повністю підготовлено до відновлення наступну ділянку траси М-19 у межах села Магала: зношене дорожнє покриття на цьому відрізку було відфрезероване для подальшого вкладання нового асфальту.

Ремонт об’їзної дороги біля Чернівців / Агентство відновлення

"Щойно роботи на розв’язці будуть завершені, бригада одразу перейде до наступної локації, щоб оперативно продовжити відновлення важливого транспортного коридору," – зазначили в Агентстві відновлення.

У межах експлуатаційного утримання першочергово відновлюються саме ті ділянки, де пошкодження найбільше впливають на безпеку та безперервність руху транспортного потоку.

Нагадаємо, у листопаді на під’їзді до Чернівців розпочали відновлення дорожнього покриття великими локальними картами на ділянці автошляху Т-26-04 у напрямку села Остриця. Роботи охоплюють також примикання до транспортної розв’язки на трасі М-19 у напрямку кордону з Румунією.