На під’їзді до Чернівців триває ремонт автошляху у напрямку кордону з Румунією: що відомо про роботи

На під’їзді до Чернівців розпочали відновлення дорожнього покриття великими локальними картами на ділянці автошляху Т-26-04 у напрямку села Остриця. Роботи охоплюють також примикання до транспортної розв’язки на трасі М-19 у напрямку кордону з Румунією.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Відновлення дороги Чернівці – Герца

Вказана ділянка дороги Чернівці – Герца – КПП "Дяківці" примикає до об’їзної частини міста та відіграє важливу роль у формуванні транспортних потоків навколо Чернівців. Саме через неї здійснюється рух у напрямку державного кордону з Румунією, тому її належний технічний стан має стратегічне значення для безпеки та комфорту водіїв.

Під час робіт дорожні служби усувають критичні пошкодження та деформації покриття, які негативно впливають на безпеку руху. Роботи виконуються у межах експлуатаційного утримання та проводяться у максимально стислі терміни, поки дозволяють погодні умови.

У зв’язку з проведенням ремонту рух автотранспорту на цій ділянці організовано у реверсному режимі. Водіїв закликають бути уважними, дотримуватися вимог дорожніх знаків та завчасно планувати маршрут.

