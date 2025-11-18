Відновлення інфраструктури Київщини: ремонтні бригади проводять капітальний ремонт 310-метрового мосту

У Київській області триває капітальний ремонт ключового мостового переходу через річку Тетерів, розташованого на автомобільній дорозі державного значення Т-10-05 Іванків – /М-07/. Міст, довжина якого становить 310 метрів, був збудований 50 років тому.

Повідомляє Delo.ua з посилання на пресслужбу Агентства відновлення

Споруда зазнала значних пошкоджень на початку повномасштабного вторгнення РФ: одну залізобетонну прогонову будову було повністю зруйновано, а решта прогонів та окремі зони сталевих балок були пошкоджені частково.

Стан виконання робіт

Відновлення мосту здійснюється в рамках реалізації пілотного проєкту за фінансової підтримки британської державної агенції UK Export Finance. Фахівці вже виконали значний обсяг робіт:

проведено демонтаж усіх зруйнованих та пошкоджених конструктивних елементів;

влаштовано буронабивні палі під дві берегові опори та виконано підбетонку під ригельні конструкції;

завершено комплекс робіт із підсилення ригелів дев’яти опор арматурно-бетонним каркасом.

Наразі проводяться:

монтаж опалубки шафової стінки та відкрилків першої опори;

піскоструменева обробка металевих конструкцій (з 3 до 9 опор);

грунтування та фарбування опор для захисту від корозії.

Це відновлення є критично важливим для транспортного сполучення Київської області.

Нагадаємо, в Україні продовжується встановлення модульних тимчасових мостів для швидкого відновлення транспортного сполучення. На Дніпропетровщині розпочалося встановлення такого мосту.