Відновлення інфраструктури Київщини: ремонтні бригади проводять капітальний ремонт 310-метрового мосту

ремонт мосту
Капітальний ремонт мостового переходу через річку Тетерів. / Агентство відновлення

У Київській області триває капітальний ремонт ключового мостового переходу через річку Тетерів, розташованого на автомобільній дорозі державного значення Т-10-05 Іванків – /М-07/. Міст, довжина якого становить 310 метрів, був збудований 50 років тому. 

Повідомляє Delo.ua з посилання на пресслужбу Агентства відновлення

Споруда зазнала значних пошкоджень на початку повномасштабного вторгнення РФ: одну залізобетонну прогонову будову було повністю зруйновано, а решта прогонів та окремі зони сталевих балок були пошкоджені частково.

Стан виконання робіт

Відновлення мосту здійснюється в рамках реалізації пілотного проєкту за фінансової підтримки британської державної агенції UK Export Finance. Фахівці вже виконали значний обсяг робіт:

  • проведено демонтаж усіх зруйнованих та пошкоджених конструктивних елементів; 
  • влаштовано буронабивні палі під дві берегові опори та виконано підбетонку під ригельні конструкції; 
  • завершено комплекс робіт із підсилення ригелів дев’яти опор арматурно-бетонним каркасом.

Наразі проводяться:

  • монтаж опалубки шафової стінки та відкрилків першої опори; 
  • піскоструменева обробка металевих конструкцій (з 3 до 9 опор); 
  • грунтування та фарбування опор для захисту від корозії.

Це відновлення є критично важливим для транспортного сполучення Київської області.

Нагадаємо, в Україні продовжується встановлення модульних тимчасових мостів для швидкого відновлення транспортного сполучення. На Дніпропетровщині розпочалося встановлення такого мосту.

Автор:
Тетяна Ковальчук