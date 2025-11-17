- Категорія
Відновлення транспортного сполучення: на Дніпропетровщині зводять модульний міст (ФОТО)
В Україні продовжується встановлення модульних тимчасових мостів для швидкого відновлення транспортного сполучення. У пріоритеті – регіони, де постійні штучні споруди були зруйновані чи пошкоджені через бойові дії. На Дніпропетровщині розпочалося встановлення такого мосту.
Повідомляє Delo.ua з посилання на пресслужбу Агентства відновлення.
Такі модульні конструкції мають низку переваг: вони швидко монтуються, компактні для зберігання і перевезення, а за якістю не поступаються постійним мостам. Вони критично важливі для забезпечення логістики товарів, доставки гуманітарної допомоги, проїзду людей та евакуації в постраждалих регіонах.
Модульні конструкції надає Японське агентство міжнародного співробітництва ("Japan International Cooperation Agency", JICA Ukraine Office) у рамках грантової угоди для Програми екстреного відновлення між JICA та урядом України.
Нещодавно розпочалося встановлення такого мосту довжиною 40 метрів (два прольоти) у Дніпропетровській області. Наразі там влаштовано крайні та проміжні опори, виконано монтаж ригелів. Тривають роботи з улаштування опорної стінки з габіонів, а також збірка металевих балок. Через те, що виробник не передбачив опорну частину під балки, підрядна організація виготовляє ці елементи самостійно.
Решту, 140 метрів тимчасового мосту, планується встановити, коли буде наявне достатнє фінансування.
Перший модульний міст за японською технологією було успішно встановлено у Тернопільській області, в селі Чернихівці через річку Гнізна. Стара споруда там була пошкоджена вантажівкою, яка перевищила дозволену вагу у понад 28 тонн. Новий модульний міст дозволив збільшити максимальне навантаження до 100 тонн."
Нагадаємо, у Стрийському районі Львівської області завершено ремонтні роботи на мосту, який було зруйновано потужною повінню ще 17 років тому.