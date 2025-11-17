Відновлення транспортного сполучення: на Дніпропетровщині зводять модульний міст (ФОТО)

В Україні продовжується встановлення модульних тимчасових мостів для швидкого відновлення транспортного сполучення. У пріоритеті – регіони, де постійні штучні споруди були зруйновані чи пошкоджені через бойові дії. На Дніпропетровщині розпочалося встановлення такого мосту.

Повідомляє Delo.ua з посилання на пресслужбу Агентства відновлення.

Такі модульні конструкції мають низку переваг: вони швидко монтуються, компактні для зберігання і перевезення, а за якістю не поступаються постійним мостам. Вони критично важливі для забезпечення логістики товарів, доставки гуманітарної допомоги, проїзду людей та евакуації в постраждалих регіонах.

Модульні конструкції надає Японське агентство міжнародного співробітництва ("Japan International Cooperation Agency", JICA Ukraine Office) у рамках грантової угоди для Програми екстреного відновлення між JICA та урядом України.

Нещодавно розпочалося встановлення такого мосту довжиною 40 метрів (два прольоти) у Дніпропетровській області. Наразі там влаштовано крайні та проміжні опори, виконано монтаж ригелів. Тривають роботи з улаштування опорної стінки з габіонів, а також збірка металевих балок. Через те, що виробник не передбачив опорну частину під балки, підрядна організація виготовляє ці елементи самостійно.

Будівництво модульного мосту на Дніпропетровщині / Агентство відновлення

Решту, 140 метрів тимчасового мосту, планується встановити, коли буде наявне достатнє фінансування.

Перший модульний міст за японською технологією було успішно встановлено у Тернопільській області, в селі Чернихівці через річку Гнізна. Стара споруда там була пошкоджена вантажівкою, яка перевищила дозволену вагу у понад 28 тонн. Новий модульний міст дозволив збільшити максимальне навантаження до 100 тонн."

У Тернопільській області в селі Чернихівці відкрито стратегічно важливий металевий міст через річку Гнізна

Нагадаємо, у Стрийському районі Львівської області завершено ремонтні роботи на мосту, який було зруйновано потужною повінню ще 17 років тому.