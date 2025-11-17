Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

--0,02

EUR

48,98

+0,10

Готівковий курс:

USD

42,18

42,10

EUR

49,15

49,00

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Відновлення транспортного сполучення: на Дніпропетровщині зводять модульний міст (ФОТО)

будівництво мосту
На Дніпропетровщині встановлюють модульний міст довжиною 40 метрів / Агентство відновлення

В Україні продовжується встановлення модульних тимчасових мостів для швидкого відновлення транспортного сполучення. У пріоритеті – регіони, де постійні штучні споруди були зруйновані чи пошкоджені через бойові дії. На Дніпропетровщині розпочалося встановлення такого мосту.

Повідомляє Delo.ua з посилання на пресслужбу Агентства відновлення.

Такі модульні конструкції мають низку переваг: вони швидко монтуються, компактні для зберігання і перевезення, а за якістю не поступаються постійним мостам. Вони критично важливі для забезпечення логістики товарів, доставки гуманітарної допомоги, проїзду людей та евакуації в постраждалих регіонах.

Модульні конструкції надає Японське агентство міжнародного співробітництва ("Japan International Cooperation Agency", JICA Ukraine Office) у рамках грантової угоди для Програми екстреного відновлення між JICA та урядом України.

Нещодавно розпочалося встановлення такого мосту довжиною 40 метрів (два прольоти) у Дніпропетровській області. Наразі там влаштовано крайні та проміжні опори, виконано монтаж ригелів. Тривають роботи з улаштування опорної стінки з габіонів, а також збірка металевих балок. Через те, що виробник не передбачив опорну частину під балки, підрядна організація виготовляє ці елементи самостійно.

Будівництво модульного мосту на Дніпропетровщині
Будівництво модульного мосту на Дніпропетровщині / Агентство відновлення

Решту, 140 метрів тимчасового мосту, планується встановити, коли буде наявне достатнє фінансування.

Перший модульний міст за японською технологією було успішно встановлено у Тернопільській області, в селі Чернихівці через річку Гнізна. Стара споруда там була пошкоджена вантажівкою, яка перевищила дозволену вагу у понад 28 тонн. Новий модульний міст дозволив збільшити максимальне навантаження до 100 тонн."

мМеталевий міст через річку Гнізна
У Тернопільській області в селі Чернихівці відкрито стратегічно важливий металевий міст через річку Гнізна

Нагадаємо, у Стрийському районі Львівської області завершено ремонтні роботи на мосту, який було зруйновано потужною повінню ще 17 років тому.

Автор:
Тетяна Ковальчук