Восстановление транспортного сообщения: на Днепропетровщине возводят модульный мост (ФОТО)
В Украине продолжается установка модульных временных мостов для быстрого восстановления транспортного сообщения. В приоритете – регионы, где постоянные искусственные сооружения были разрушены или повреждены из-за боевых действий. На Днепропетровщине началась установка такого моста.
Сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.
Такие модульные конструкции обладают рядом преимуществ: они быстро монтируются, компактны для хранения и перевозки, а по качеству не уступают постоянным мостам. Они важны для обеспечения логистики товаров, доставки гуманитарной помощи, проезда людей и эвакуации в пострадавших регионах.
Модульные конструкции предоставляет Японское агентство международного сотрудничества ("Japan International Cooperation Agency", JICA Ukraine Office) в рамках грантового соглашения для Программы экстренного восстановления между JICA и правительством Украины.
Недавно началась установка такого моста длиной 40 метров (два пролета) в Днепропетровской области. Сейчас там устроены крайние и промежуточные опоры, выполнен монтаж ригелей. Продолжаются работы по устройству опорной стенки из габионов, а также сборка металлических балок. Из-за того, что производитель не предусмотрел опорную часть под балки, подрядная организация производит эти элементы самостоятельно.
Остальные, 140 метров временного моста, планируется установить, когда будет достаточное финансирование.
Первый модульный мост по японской технологии успешно установлен в Тернопольской области, в селе Черниховцы через реку Гнезна. Старое сооружение там было повреждено грузовиком, который превысил разрешенный вес более чем в 28 тонн. Новый модульный мост позволил увеличить максимальную нагрузку до 100 тонн."
Напомним, в Стрыйском районе Львовской области завершены ремонтные работы на мосту, который был разрушен мощным наводнением еще 17 лет назад.