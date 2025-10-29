Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,01

EUR

48,98

+0,00

Наличный курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,34

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Во Львовской области завершили ремонт моста, разрушенного наводнением 17 лет назад (ФОТО)

ремонт моста
12-метровое сооружение полностью готово к движению транспорта и пешеходов. / Львовская областная военная администрация

В Стрыйском районе Львовской области завершены долгожданные ремонтные работы на мосту, который был разрушен мощным наводнением еще 17 лет назад.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Львовская областная военная администрация.

Отмечается, что мост был разрушен во время половодья в 2008 году. Тогда же приступили к его восстановлению, однако из-за нехватки финансирования работы приостановили.

Теперь 12-метровое сооружение, расположенное на дороге Баня Лисовицкая – Ланы Соколовские, полностью восстановлено и готово к эксплуатации.

В рамках текущего ремонта провели работы по:

  • устройство монолитной плиты пролетного строения;
  • устройство монолитного железобетонного тротуара;
  • восстановление защитного слоя имеющихся бетонных конструкций;
  • устройство дорожного покрытия на мостах и подъездах;
  • монтаж мостового ограждения.

"Благодаря совместному финансированию из областного и местного бюджетов удалось завершить восстановление объекта. Теперь у жителей близлежащих сел удобное и безопасное сообщение между населенными пунктами региона. Шаг за шагом восстанавливаем и развиваем инфраструктуру Львовщины", - заверил заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Бучко.

Фото 2 — Во Львовской области завершили ремонт моста, разрушенного наводнением 17 лет назад (ФОТО)
Фото: Львовская областная военная администрация

Напомним, Львовский городской совет объявил новый тендер на строительство нового путепровода. Ожидаемая стоимость работ составляет 110,6 млн грн. Новый мост должен заменить аварийную конструкцию "Укрзализныци", построенную еще в 1888 году.

Автор:
Татьяна Бессараб