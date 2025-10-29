Во Львовской области завершили ремонт моста, разрушенного наводнением 17 лет назад (ФОТО)

В Стрыйском районе Львовской области завершены долгожданные ремонтные работы на мосту, который был разрушен мощным наводнением еще 17 лет назад.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Львовская областная военная администрация.

Отмечается, что мост был разрушен во время половодья в 2008 году. Тогда же приступили к его восстановлению, однако из-за нехватки финансирования работы приостановили.

Теперь 12-метровое сооружение, расположенное на дороге Баня Лисовицкая – Ланы Соколовские, полностью восстановлено и готово к эксплуатации.

В рамках текущего ремонта провели работы по:

устройство монолитной плиты пролетного строения;

устройство монолитного железобетонного тротуара;

восстановление защитного слоя имеющихся бетонных конструкций;

устройство дорожного покрытия на мостах и подъездах;

монтаж мостового ограждения.

"Благодаря совместному финансированию из областного и местного бюджетов удалось завершить восстановление объекта. Теперь у жителей близлежащих сел удобное и безопасное сообщение между населенными пунктами региона. Шаг за шагом восстанавливаем и развиваем инфраструктуру Львовщины", - заверил заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Бучко.

Фото: Львовская областная военная администрация

Напомним, Львовский городской совет объявил новый тендер на строительство нового путепровода. Ожидаемая стоимость работ составляет 110,6 млн грн. Новый мост должен заменить аварийную конструкцию "Укрзализныци", построенную еще в 1888 году.