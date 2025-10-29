На Львівщині завершили ремонт мосту, зруйнованого повінню 17 років тому (ФОТО)

У Стрийському районі Львівської області завершено довгоочікувані ремонтні роботи на мосту, який було зруйновано потужною повінню ще 17 років тому.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Львівська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що міст був зруйнований під час повені у 2008 році. Тоді ж розпочали його відновлення, однак через нестачу фінансування роботи призупинили.

Тепер 12-метрова споруда, розташована на дорозі Баня Лисовицька – Лани Соколівські, повністю відновлена та готова до експлуатації.

У межах поточного ремонту здійснили роботи з:

влаштування монолітної плити прогонової будови;

влаштування монолітного залізобетонного тротуару;

відновлення захисного шару наявних бетонних конструкцій;

влаштування дорожнього покриття на мості та під’їздах;

монтаж мостового огородження.

"Завдяки спільному фінансуванню з обласного та місцевого бюджетів вдалося завершити відновлення об’єкта. Тепер жителі прилеглих сіл мають зручне й безпечне сполучення між населеними пунктами регіону. Крок за кроком відновлюємо та розвиваємо інфраструктуру Львівщини", - запевнив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Фото: Львівська обласна військова адміністрація

Нагадаємо, Львівська міська рада оголосила новий тендер на будівництво нового шляхопроводу. Очікувана вартість робіт становить 110,6 млн грн. Новий міст має замінити аварійну конструкцію “Укрзалізниці”, збудовану ще у 1888 році.