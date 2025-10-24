У Львові з'явиться новий шляхопровід: оголошено тендер на понад 110 мільйонів гривень

Львівська міська рада оголосила новий тендер на будівництво нового шляхопроводу. Очікувана вартість робіт становить 110,6 млн грн. Новий міст має замінити аварійну конструкцію “Укрзалізниці”, збудовану ще у 1888 році.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Zaxid.net.

Історія довгобуду

Шляхопровід, який з'єднує Львів із мікрорайоном Рясне, був визнаний аварійним ще у 2008 році. Проте спроби його замінити чи відремонтувати роками стикалися з труднощами.

Будівництво нового моста мали розпочати ще влітку 2017 року. У 2019 році вартість робіт оцінювали в 40 млн грн.

У 2020 році переможцем тендеру обрали ТзОВ "Онур", яке зголосилося збудувати шляхопровід за 39 млн грн. Однак відтоді роботи так і не почали.

Після цього мерія кілька років щорічно закладала гроші на першочергові роботи, однак їх перерозподіляли на інші об’єкти.

У вересні 2024 року депутати Львівської міської ради погодили 46,2 млн грн кредиту в "Ощадбанку" для будівництва моста на вул. Ковча.

Новий тендер

23 жовтня "Львівавтодор" оголосив новий тендер. Очікувана вартість у 110,6 млн грн свідчить про значне зростання кошторису з моменту останнього оголошення у 2020 році.

Новий шляхопровід буде збудовано поруч зі старим. Як повідомляли у мерії, зведення нової конструкції дасть можливість закрити наявний міст на ремонт, а в подальшому — організувати кільцевий рух на цьому важливому транспортному напрямку.

Довідка

Існуючий металевий шляхопровід з кам’яними опорами на вул. Ковча має довжину 28,5 м. Його збудували у 1888 році, і під ним пролягають дві залізничні колії. Його вік становить 137 років.

