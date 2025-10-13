Новий ТЦ з паркінгом з'явиться в Івано-Франківську: розпочалося обговорення плану території

В Івано-Франківську розпочалося обговорення детального плану території для будівництва та обслуговування торговельно-офісної будівлі з багаторівневим паркінгом.

Як пише Delo.ua, проєкт документа 13 жовтня оприлюднив Департамент містобудування та архітектури міської ради.

Об’єкт планується в районі набережної ім. В. Стефаника та вул. Об’їзної на території с. Крихівці Івано-Франківської міської ради.

Як зазначається, метою цього детального плану території є уточнення положень генерального плану та схеми планування у більш крупному масштабі.

Він необхідний для зміни цільового призначення ділянок, визначення конкретних параметрів їхньої забудови, а також для коригування планувальної структури й забезпечення комплексності архітектурно-композиційного рішення.

Як пише Zaxid.net. на двох комунальних ділянках планують збудувати 4-поверховий торговельно-офісний центр, загальною площею 10 тис. м2, з багаторівневим паркінгом на 140 автомобілів. Підземний простір можна буде використати й для укриття 700 людей.

"Територія детального планування має вигідне положення на території міста в частині транспортної доступності та забезпечення соціальною інфраструктурою. Проєктом передбачено створення зеленої зони сучасного підходу з повним переліком елементів благоустрою: твердими видами покриття доріжок і майданчиків, лавками, урнами, освітлювальним обладнанням", – йдеться в містобудівній документації.

Проєкт детального плану території розглянуть на громадських слуханнях 11 листопада.

Раніше повідомлялось, що обороти торговельно-розважальних центрів в Україні зросли на 20%. У районних ТЦ спостерігається найнижчий рівень вакантності (6,6%).