Новый ТЦ с паркингом появится в Ивано-Франковске: стартовало обсуждение плана территории

трц
В Ивано-Франковске построят ТЦ с большим паркингом / Depositphotos

В Ивано-Франковске началось обсуждение детального плана территории строительства и обслуживания торгово-офисного здания с многоуровневым паркингом.

Как пишет Delo.ua, проект документа 13 октября обнародовал Департамент градостроительства и архитектуры городского совета.

Объект предполагается в районе набережной им. В. Стефаника и ул. Объездной на территории с. Крыховцы Ивано-Франковского городского совета.

Как отмечается, цель этого детального плана территории - уточнение положений генерального плана и схемы планирования в более крупном масштабе.

Он необходим для изменения целевого назначения участков, определения конкретных параметров их застройки, а также корректировки планировочной структуры и обеспечения комплексности архитектурно-композиционного решения.

Как пишет Zaxid.net. на двух коммунальных участках планируется построить 4-этажный торгово-офисный центр, общей площадью 10 тыс. м 2, с многоуровневым паркингом на 140 автомобилей. Подземное пространство можно будет использовать и для укрытия 700 человек.

"Территория детального планирования имеет выгодное положение на территории города в части транспортной доступности и обеспечения социальной инфраструктурой. Проектом предусмотрено создание зеленой зоны современного подхода с полным перечнем элементов благоустройства: твердыми видами покрытия дорожек и площадок, скамейками, урнами, осветительным оборудованием", - говорится в здании.

Проект детального плана территории будет рассмотрен на общественных слушаниях 11 ноября.

Ранее сообщалось, что обороты торгово развлекательных центров в Украине выросли на 20%. У районных ТЦ наблюдается самый низкий уровень вакантности (6,6%).

Автор:
Татьяна Бессараб