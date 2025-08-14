Обороты ТРЦ выросли на 20% в гривне

Торговая недвижимость в Украине в первом полугодии показывала устойчивость. У районных ТЦ наблюдается самый низкий уровень вакантности (6,6%).

Торговая недвижимость в Украине в первом полугодии 2025-го демонстрировала устойчивость и адаптивность, несмотря на влияние войны.

О борьбе розничной торговли Украины за январь-апрель этого года вырос как в национальной валюте (+20,33%), так и в долларовом эквиваленте (+14,05%), сообщило Delo.ua со ссылкой на исследование консалтинговой компании UTG.

По словам экспертов, ажиотажный спрос населения на системы жизнеобеспечения для противодействия последствиям войны, обстрелов электростанций и котельных почти исчерпан.

Украинцы снизили объем закупок таких товаров, как консервы, лекарства, средства гигиены, военные товары, солнечные панели, зарядные станции, генераторы, автономный интернет, фонарики, буржуйки и аккумуляторы.

Впрочем, потребители постепенно возвращаются в магазины одежды и обуви. Все еще наблюдается влияние последствий отдаленной работы и комендантского часа, что выражается в ограниченной необходимости в повседневной и праздничной одежде.

В то же время на высоком уровне остается благосклонное отношение украинцев к шопингу, развлечениям и посещению ресторанов или потреблению накоплений как инструмента противодействия стрессу и негативным новостям, отмечают аналитики.

Как растет посещаемость торговых центров

По данным UTG, посещаемость торговых центров вопреки всему продолжает восстанавливаться – по состоянию на июль 2025-го она в среднем составила 393 человека на 1000 кв. м GLA. При этом центры районного (Neighborhood) формата с товарами и услугами повседневного спроса в ассортименте менее подвержены колебаниям в посещаемости. В первом полугодии 2025 года их посещали 670 человек в день.

В то же время, ТЦ окружного (Community) формата демонстрируют посещаемость на уровне 522 человек, что свидетельствует о большей устойчивости в отношении региональных объектов, к которым в день приходило 315 человек.

Динамика посещаемости ТРЦ в последние 15 лет. Инфографика: UTG

По расчетам аналитиков, рост посещаемости приводит к сокращению вакантности. в торговых объектах, которая на июль 2025-го в среднем составила около 12,9 %. При этом самая большая вакантность характерна для регионального (15,1%) и окружного (14,8%) форматов. В то время как у районных ТЦ наблюдается самый низкий уровень вакантности (6,6%).

Сокращение вакантности приводит к постепенному росту ставок аренды, которые на июль 2025 для помещений торговой галереи площадью 50-200 кв. м составили $ 22,2 за 1 кв. м (без учета % РТО, OPEX, НДС, КП).

Об устойчивости и адаптивности торговой недвижимости также свидетельствует продолжение девелопмента новых площадей. В первом полугодии 2025 года в Киеве открылись ТЦ BalticSk (GLA~10 000 кв. м) и шоурум Viyar (GLA ~ 1 500 кв. м) на ул. В. Гавела, 23.

Ожидается, что в 2025–2026 годах могут быть открыты еще семь объектов арендной площадью около 90 000 кв. м. Среди них – ТЦ White Lines из GLA 28 000 кв. м и Olimpik Park из GLA 23 000 кв. м.

