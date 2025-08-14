Обороти ТРЦ зросли на 20% у гривні

Торговельна нерухомість в Україні у першому півріччі демонструвала стійкість. У районних ТЦ спостерігається найнижчий рівень вакантності (6,6%).

Торговельна нерухомість в Україні у першому півріччі 2025-го демонструвала стійкість та адаптивність попри вплив війни.

Оборот роздрібної торгівлі України за січень-квітень цього року зріс як в національній валюті (+20,33%), так і в доларовому еквіваленті (+14,05%), повідомило Delo.ua з посиланням на дослідження консалтингової компанії UTG.

За словами експертів, ажіотажний попит населення на системи життєзабезпечення задля протидії наслідкам війни, обстрілів електростанцій та котельних майже вичерпаний.

Українці зменшили обсяг закупівель таких товарів, як консерви, ліки, засоби гігієни, військові товари, сонячні панелі, зарядні станції, генератори, автономний інтернет, ліхтарики, буржуйки та акумулятори.

Утім, споживачі поступово повертаються до магазинів одягу та взуття. Усе ще спостерігається вплив наслідків віддаленої роботи та комендантської години, що виражається в обмеженій необхідності у повсякденному та святковому одязі.

Водночас на високому рівні залишається прихильне ставлення українців до шопінгу, розваг та відвідуванню ресторанів або споживанню накопичень як інструменту протидії стресу та негативним новинам, наголошують аналітики.

Як зростає відвідуваність торговельних центрів

За даними UTG, відвідуваність торговельних центрів попри все продовжує відновлюватись – станом на липень 2025-го вона у середньому склала 393 особи на 1 000 кв. м GLA. При цьому центри районного (Neighborhood) формату з товарами та послугами повсякденного попиту в асортименті найменш схильні до коливань у відвідуваності. У першому півріччі 2025 року їх відвідували 670 осіб в день.

Водночас ТЦ окружного (Community) формату демонструють відвідуваність на рівні 522 осіб, що свідчить про більшу стійкість відносно регіональних об’єктів, до яких в день приходило 315 осіб.

Динаміка відвідуваності ТРЦ в останні 15 років. Інфографіка: UTG

За розрахунками аналітиків, зростання відвідуваності призводить до скорочення вакантності в торговельних об’єктах, яка на липень 2025-го у середньому склала близько 12,9%. При цьому найбільша вакантність характерна для регіонального (15,1%) та окружного (14,8%) форматів. В той час як у районних ТЦ спостерігається найнижчий рівень вакантності (6,6%).

Скорочення вакантності призводить до поступового зростання ставок оренди, які на липень 2025-го для приміщень торгової галереї площею 50-200 кв. м склали $22,2 за 1 кв. м (без урахування % РТО, OPEX, ПДВ, КП).

Про стійкість і адаптивність торговельної нерухомості також свідчить продовження девелопменту нових площ. В першому півріччі 2025-го в Києві відкрилися ТЦ BalticSk (GLA~10 000 кв. м) та шоурум Viyar (GLA ~ 1 500 кв. м) на вул. В. Гавела, 23.

Очікується, що в 2025-2026 роках можуть бути відкриті ще сім об’єктів орендною площею близько 90 000 кв. м. Серед них – ТЦ White Lines з GLA 28 000 кв. м та Olimpik Park з GLA 23 000 кв. м.

