У київських ТРЦ стало значно менше вільних площ

У київських торговельно-розважальних центрах зменшилась вакантність у порівнянні з 2023 роком.

У 2024 році частка вільних площ у столичних ТРЦ склала 13,1% на відміну від 16,3% у попередньому році. За підрахунками аналітиків UTG, найвища вакантність характерна для регіонального (15,1%) та окружного (15,2%) форматів та сконцентрована переважно у 4 об’єктах: Blockbuster mall, «Мармелад», Promenada Center і Art Mall.

Також відкриття великоформатних ТЦ на фоні обмеженого асортименту рітейлерів може збільшувати середньоринкову вакантність та ускладнюватиме залучення орендарів.

Як повідомили в коментарі Delo.ua в NAI Ukraine, Київська область займає приблизно 18% від всього обсягу роздрібної торгівлі в Україні. Останні роки тут демонструються рекордні показники обсягу.

Активний девелопмент ритейлу попередніх років та насичення ринку торговельними площами призвели до поступового розсередження відвідуваності, зростанню вакантності, падінню орендних ставок, збільшенню ОРЕХ (через меншу кількість орендарів, необхідність утримування генераторів, тощо).

Частка вільних площ в ТРЦ значно скоротилась. Інфографіка: UTG

Вільні площі в ТРЦ також частково заповнились через релокацію операторів зі сходу та півдня на захід через знищення ТРЦ внаслідок обстрілів та фізичної загрози подальшого функціонування.

Негативно вплинув на ринок вихід з ринку ритейлерів з росії, закриття міжнародних операторів (наприклад IKEA), відсутність альтернативних універмагів і пауза у виході нових брендів.

Саме тому, як писало Delo.ua, торів саме польський бренд відкрив найбільшу кількість магазинів в українських ТРЦ.

Окрім цього, на показник вакантності впливають складнощі у поновленні повноцінної роботи операторів розваг (фітнесів, кінотеатрів, ДРЦ, боулінгів, закладів харчування) до закінчення війни.

Наразі спостерігається зміна інтересів девелоперів через війну, підсумовують в UTG. Інвестори розглядають інші регіони, нові сегменти та альтернативні галузі для своїх вкладень. Також у власників торгової нерухомості виникає необхідність переформатування галереї, проведення реконцепції.

Аналітики прогнозують, що особливо гостро ці питання стануть після війни у низці комерційних об’єктів, включаючи екстремальні рішення.

Минулого тижня Delo.ua повідомляло про те, що у Києві загострюється конкуренція між ТРЦ через надмір торговельних площ.