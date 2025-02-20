Польський бренд відкрив найбільшу кількість магазинів в українських ТРЦ

Протягом 2024 року у торговельно-розважальних центрах України відкрилися понад 600 нових орендарів.

Для популярних ТРЦ 2024 рік став роком оновлення та заміни орендарів. Найбільшу кількість нових орендарів – майже половину – зібрав Київ, у лідерах також Львів та Дніпро, зазначається у річному аналітичному огляді ритейлу 2024 року Malls Club.

Лідером за кількістю відкриттів серед ритейлерів став польський бренд одягу Sinsay. У дослідженні йдеться про 13 магазинів в українських ТРЦ. Втім, як розповіли в коментарі Delo.ua в дистриб'юторській компанії LPP Україна (власник бренду Sinsay), протягом 2024 рік понад 100 магазинів Sinsay відкрилось в Україні, оскільки бренд заходив не тільки в ТРЦ, а й в стріт-поінти, а також в окремі будівлі в малих містах.

Великою популярністю під час війни користується категорія "спортивний одяг", наголосив керівник Malls Club Артем Шлапак. Лідерами в категорії "Розваги" з точки зору відкриттів у ТРЦ у 2024 році стали дитячі центри та ігрові студії. "Це позитивна тенденція, адже сфера розваг дуже постраждала на початку повномасштабного вторгнення, але у 2024 році почала відновлюватися", - пояснив він.

Найактивнішими місяцями з точки зору відкриттів стали березень і грудень. А у квітні відбулася знакова подія — повернення магазинів групи Inditex.

"Цього багато хто чекав, українські бренди — з деякою насторогою, але навіть попри це українські ритейлери не зупинилися та продовжували відкривати свої магазини. Серед прикладів: CHER 17, STIMMA, HARVEST, Yarmich", - додав він.

Також з'явилась тенденція щодо відкриття книгарень та освітніх просторів у ТРЦ, що свідчить про зростання попиту на корисне дозвілля.

Велика кількість орендарів з одного боку — це добрий знак, вважає Шлапак, адже бізнес і люди адаптуються, запускають нові проєкти, намагаються розвивати економіку навіть у складних умовах. З іншого боку — це показник значної ротації.

"Відкриттів багато, але це означає, що не всі витримують конкуренцію та економічні реалії. У боротьбі за місце на ринку залишаються найсильніші бренди, цікаві формати та ті, хто пропонує кращий клієнтський досвід", - пояснює Шлапак.

Раніше Delo.ua писало про те, що у 2025 році очікується повернення IKEA в Україну.

Також повідомлялось про те, що оборот роздрібної торгівлі зріс на 18%, проте третина виторгу - в тіні.