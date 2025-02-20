Польский бренд открыл наибольшее количество магазинов в украинских ТРЦ

В 2024 году в торгово-развлекательных центрах Украины открылись более 600 новых арендаторов.

Для популярных ТРЦ 2024 стал годом обновления и замены арендаторов. Наибольшее количество новых арендаторов – почти половину – собрал Киев, в лидерах также Львов и Днепр, отмечается в годовом аналитическом обзоре ритейла 2024 Malls Club.

Лидером по количеству открытий среди ритейлеров стал польский бренд одежды Sinsay. В исследовании говорится о 13 магазинах в украинских ТРЦ. Впрочем, как рассказали в комментарии Delo.ua в дистрибьюторской компании LPP Украина (владелец бренда Sinsay), за 2024 год более 100 магазинов Sinsay открылось в Украине, поскольку бренд заходил не только в ТРЦ, но и в стрит-поинты, а также в отдельные здания в малых городах.

Большой популярностью во время войны пользуется категория "спортивная одежда", отметил руководитель Malls Club Артем Шлапак. Лидерами в категории "Развлечения" с точки зрения открытий в ТРЦ в 2024 году стали детские центры и игровые студии. "Это положительная тенденция, ведь сфера развлечений очень пострадала в начале полномасштабного вторжения, но в 2024 году начала восстанавливаться", – пояснил он.

Самыми активными месяцами с точки зрения открытий стали март и декабрь. А в апреле произошло знаковое событие – возвращение магазинов группы Inditex.

"Это многие ждали, украинские бренды — с некоторой настороженностью, но даже несмотря на это украинские ритейлеры не остановились и продолжали открывать свои магазины. Среди примеров: CHER 17, STIMMA, HARVEST, Yarmich", — добавил он.

Также появилась тенденция открытия книжных магазинов и образовательных пространств в ТРЦ, что свидетельствует о росте спроса на полезный досуг.

Большое количество арендаторов с одной стороны — хороший знак, считает Шлапак, ведь бизнес и люди адаптируются, запускают новые проекты, пытаются развивать экономику даже в сложных условиях. С другой стороны, это показатель значительной ротации.

"Открытий много, но это означает, что не все выдерживают конкуренцию и экономические реалии. В борьбе за место на рынке остаются сильнейшие бренды, интересные форматы и те, кто предлагает лучший клиентский опыт", — объясняет Шлапак.

Ранее Delo.ua писало о том, что в 2025 году ожидается возвращение IKEA в Украину.

Также сообщалось о том, что оборот розничной торговли вырос на 18%, однако треть выручки – в тени.