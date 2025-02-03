Оборот розничной торговли вырос на 18%, однако треть выручки — в тени

Ритейл продолжает наращивать обороты, став одной из самых успешных отраслей в Украине, показывающей положительную динамику.

Несмотря на войну в 2024 году , оборот розничной торговли Украины ожидается в размере 2,184 трлн. грн. Это на 17,7% больше, чем в 2023 году (1,822 трлн. грн). Оборот растет также и в долларовом эквиваленте (+3,1%), свидетельствуют данные аналитики UTG.

В то же время, несмотря на положительную динамику, на рынке наблюдается продолжение негативного влияния предыдущих лет.

Инфографика: UTG

По словам экспертов UTG, на рост абсолютных значений розничного товарооборота повлияли рост уровня инфляции (12%) и обменного курса украинской гривны по отношению к доллару США (приблизительно 41,75 грн за $1).

В 2023 году объем продаж в ритейле приблизился к довоенным показателям, полностью восстановившись после падения в 2022 году. По мнению аналитиков, это значит, что рынок ритейла адаптировался к военным условиям и стал одной из самых успешных отраслей Украины.

Позитивная динамика торговли и негативные факторы

Кроме того, есть еще три негативных фактора, которые влияют на результаты годовой выручки.

Во-первых, это ограниченные резервы роста РТО: массовый отток населения за границу, уменьшение количества детей (неприхотливость детских развлечений, образования, товаров и игрушек), закрытие многих магазинов luxury-сегмента, падение спроса на досуг и отдых для взрослых через комендантский час ( не покупают вечернюю одежду), сдержанная работа операторов развлечений – кинотеатров, ДРЦ, боулингов, спорта и заведений питания.

Во-вторых, влияет оптимизация доходов и количества магазинов.

"Это побуждает ритейлеров сосредотачиваться исключительно на прибыльных объектах и закрытию убыточных точек продаж и сокращению расходов на: рекламу, маркетинг, тотальную экономию коммунальных платежей, отопление, кондиционирование, электроэнергию, воду", — отмечают аналитики.

Также продавцы сжимаются с логистическими проблемами, недостаточностью товарной продукции, удорожанием сырья и дефицитом персонала.

В-третьих, почти исчерпаны резервы ажиотажного спроса населения 2022/2023 годов: систем жизнеобеспечения для противодействия последствиям войны (солнечные панели, зарядные станции, генераторы, автономный интернет, фонарики, буржуйки, радиаторы, аккумуляторы), затоваривание запасов .

Инфографика: NAI Украина

Почему торговля переходит в тень

По оценке аналитиков NAI Украина, в 2024 году начала расти доля теневого ритейла, в основном из-за увеличения налоговой нагрузки на бизнес. До войны по оценкам экономистов доля теневого ритейла составляла примерно 30%.

Товарооборот продолжит переходить в тень и в 2025 году. После роста налогов эта доля вырастет до 45%.

Инфографика: NAI Украина

Киев и область остается центром ритейла в Украине из-за большого количества ТРЦ (общей площадью 2 600 тыс. кв. метров), всех крупнейших ритейлеров в Украине, наивысшим средним уровнем зарплаты (26 500 грн), и количества населения. Киевская область занимает примерно 18% всего объема розничной торговли в Украине. В последние годы здесь демонстрируются рекордные показатели объема.

Основными генераторами официального товарооборота остаются крупные ритейлы сети. В Киеве уже построено 72 ТРЦ общей торговой площадью 2,6 млн. кв. Для сравнения: во Львове, например, профессиональных торговых площадей в разы меньше.