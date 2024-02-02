Два известных детских интернет-магазина прекращают свою деятельность: в чем причина

Детские интернет магазины pampik.com и panama.ua прекращают свою деятельность. Клиентам, которые сотрудничали с этими интернет-проектами, будет предложено перейти на обслуживание на платформу одного из маркетплейсов.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщает RAU со ссылкой на источники на рынке.

Вероятными причинами закрытия деятельности магазинов называются трудности работы в условиях военного положения, падение детского рынка и спадающая динамика рождаемости в стране.

"Учитывая это, инвесторы приняли решение прекратить деятельность pampik.com и panama.ua в качестве отдельных проектов. Клиентам, которые сотрудничали с этими интернет-проектами, будет предложено перейти на обслуживание на платформу одного из маркетплейсов", - сообщает издание.

Все остальные вопросы с клиентами и партнерами инвесторы намерены решить путем переговоров.

Примерный срок закрытия обоих проектов – 28 февраля 2024 года.

Ранее детский интернет-магазин рanama.ua вышел из группы компаний MakeUp и объединил усилия с другим интернет-магазином товаров для детей рampik.com, среди совладельцев которого есть инвестиционная компания Dragon Capital.