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Два известных детских интернет-магазина прекращают свою деятельность: в чем причина
Детские интернет магазины pampik.com и panama.ua прекращают свою деятельность. Клиентам, которые сотрудничали с этими интернет-проектами, будет предложено перейти на обслуживание на платформу одного из маркетплейсов.
Об этом сообщает RAU со ссылкой на источники на рынке.
Вероятными причинами закрытия деятельности магазинов называются трудности работы в условиях военного положения, падение детского рынка и спадающая динамика рождаемости в стране.
"Учитывая это, инвесторы приняли решение прекратить деятельность pampik.com и panama.ua в качестве отдельных проектов. Клиентам, которые сотрудничали с этими интернет-проектами, будет предложено перейти на обслуживание на платформу одного из маркетплейсов", - сообщает издание.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Все остальные вопросы с клиентами и партнерами инвесторы намерены решить путем переговоров.
Примерный срок закрытия обоих проектов – 28 февраля 2024 года.
Ранее детский интернет-магазин рanama.ua вышел из группы компаний MakeUp и объединил усилия с другим интернет-магазином товаров для детей рampik.com, среди совладельцев которого есть инвестиционная компания Dragon Capital.