Два відомі дитячі інтернет-магазини припиняють свою діяльність: що сталося

Дитячі інтернет-магазини pampik.com та panama.ua припиняють свою діяльність. Клієнтам, які співпрацювали з цими інтернет-проектами буде запропоновано перейти на обслуговування на платформу одного з маркетплейсів.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомляє RAU із посиланням джерела на ринку.

Як пише видання, ймовірними причинами закриття діяльності магазинів називаються труднощі роботи в умовах військового стану, падіння дитячого ринку та спадаюча динаміка народжуваності в країні.

"З огляду на це, інвестори прийняли рішення припинити діяльність pampik.com та panama.ua як окремих проєктів. Клієнтам, які співпрацювали з цими інтернет-проектами буде запропоновано перейти на обслуговування на платформу одного з маркетплейсів", - повідомляє видання.

Зазначається, що всі інші питання з клієнтами та партнерами інвестори мають намір вирішити шляхом переговорів.

Орієнтовний строк закриття обох проєктів – 28 лютого 2024 року.

Нагадаємо, раніше дитячий інтернет-магазин рanama.ua вийшов із групи компаній MakeUp та об'єднав зусилля з іншим інтернет-магазином товарів для дітей рampik.com, серед співвласників якого є інвестиційна компанія Dragon Capital.