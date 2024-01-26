У Мін'юсті розповіли, скільки немовлят та нових сімей з'явилися в 2023 році

За 2023 рік в Україні народилися понад 187 тисяч немовлят. Найбільше дітей з'явилося на світ у столиці та Львівській області.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Скільки немовлят народилося

За даними відомства, торік в Україні народилося 187 387 тисяч дітей. Найбільше новонароджених було у:

місті Києві - 19 979

Львівській області - 16 638

Дніпропетровській області -14 433

Одеській області - 13 736

Київській області 10 820

Рівненській області - 9542

Закарпатті - 9450

Як скоротилась народжуваність в Україні від початку війни

За даними "Опендатабот", показники народжуваності в країні падають ще з 2013 року — приблизно на 7% на рік.

У 2022 році в Україні народилося 209 393 немовлят, а у довоєнному 2021 році на світ з'явилося 277 793 нових українців.

Як прогнозувала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи академік НАН України Елла Лібанова, 2023 рік буде роком катастрофічного падіння народжуваності, і є ризики, що до 2030-го населення України скоротиться до 35 мільйонів.

“Скажімо, для того, щоб мати просте відновлення поколінь, треба, аби одна жінка за своє життя (усереднено) народила 2,13 - 2,15 дитини. 2021 року ми мали показник 1,1. 2022 року — ще менше, але скорочення ще не буде катастрофічним за рахунок дітей, які народилися в першій половині року. Дай Боже, щоб 2023-го ми зупинилися на показнику 0,8”, - наголосила демограф.

Шлюби та розлучення

У Мін'юсті повідомляють, що у 2023 році було зареєстровано 186 051 шлюбів.

Лідерами за кількістю новостворених сімей були:

місто Київ (21 802),

Дніпропетровська область (18 816) ,

Одеська (13 740),

Київська (11 712),

Львівська (10 983)

Харківська (10 977) області.

Розірвати ж стосунки вирішили у 8 разів менше пар - 24 108.

Зауважимо, за 6 місяців 2023 року в порівнянні з аналогічним періодом в Україні кількість зареєстрованих шлюбів скоротилася на 17%. Число розлучень при цьому зросло на третину. Київ лідирує за кількістю розлучень з показником 1 678 актів за пів року, що складає шосту частину від усіх розлучень в країні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com