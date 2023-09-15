Українці стали частіше розлучатися в онлайн-режимі: як це зробити

За останні чотири роки в українських судах відбулося 1414 онлайн-засідань щодо розірвання шлюбу, та їх кількість зростає рік до року.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що лише у поточному році станом на початок вересня було проведено 520 судових засідань щодо розірвання шлюбу в режимі відеоконференції.

"Це вже більше, аніж за весь 2021 або ж 2022 рік — тоді відбулося відповідно 279 та 434 судових засідань. З року в рік подружні пари все частіше припиняють свої офіційні відносини саме таким чином", - підкреслюють в "Опендатабот".

Як розірвати шлюб онлайн

В Україні розривати шлюби можна і без звернення до суду — коли подружжя не має дітей і претензій один до одного в питанні поділу майна. У таких випадках шлюби припиняються державними органами реєстрації актів цивільного стану. У такому форматі за шість місяців поточного року завершили свій шлюб понад 10 тисяч пар.

Скористатися правом на припинення офіційних сімейних відносин в онлайн форматі можуть, зокрема, подружні пари, які проживають за кордоном.

"Наразі все частіше трапляються випадки, коли чоловік та дружина не можуть подати спільне звернення до РАЦСу — наприклад, коли один із них знаходиться за кордоном. Саме за таких умов громадяни можуть взяти участь у судових засіданнях онлайн — в режимі відеоконференції. І реалізувати це право можливо декількома шляхами", - зазначають в "Опендатабот".

Так, подружжя має подати до суду заяву щодо розірвання шлюбу в паперовому вигляді. Суди для цього обираються невипадковим чином — це повинен бути або суд тієї області, де було укладено шлюб, або того регіону, де зареєстрований хоча б один із подружжя. Після того, коли суд відкриє провадження по такій справі, подружжя має право подати клопотання про участь у засіданні в режимі відеоконференції.

При цьому, щоб взяти участь в судовому засіданні в онлайн-форматі, потрібно пройти реєстрацію в Електронному суді за допомогою електронного цифрового підпису (КЕП). До слова, вказану систему також можна використовувати, щоб подавати до суду документи в електронному вигляді.

Другий шлях є більш простим — подружжя може звернутись до адвоката, який спеціалізується на сімейних спорах і надасть всі необхідні консультації. Укласти з ним договір про надання правової допомоги також можна за допомогою КЕП.

Зауважимо, за 6 місяців 2023 року в порівнянні з аналогічним періодом в Україні кількість зареєстрованих шлюбів скоротилася на 17%. Число розлучень при цьому зросло на третину. Київ лідирує за кількістю розлучень з показником 1 678 актів за пів року, що складає шосту частину від усіх розлучень в країні.

Нагадаємо, в Україні прижилося нововведення – дистанційне одруження, а за час повномасштабного вторгнення РФ станом на червень вже було зареєстровано 3 328 дистанційних шлюбів.

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