Украинцы стали чаще разводиться в онлайн-режиме: как это сделать

За последние четыре года в украинских судах состоялось 1414 онлайн-заседаний по расторжению брака, и их количество растет из года в год.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что только в текущем году на начало сентября было проведено 520 судебных заседаний по расторжению брака в режиме видеоконференции.

"Это уже больше, чем за весь 2021 или 2022 год - тогда состоялось соответственно 279 и 434 судебных заседаний. Из года в год супружеские пары все чаще прекращают свои официальные отношения именно таким образом", - подчеркивают в "Опендатабот".

Как расторгнуть брак онлайн

В Украине расторгать браки можно и без обращения в суд — когда у супругов нет детей и претензий друг к другу в вопросе раздела имущества. В этих случаях браки прекращаются государственными органами регистрации актов гражданского состояния. В таком формате за шесть месяцев текущего года завершили свой брак свыше 10 тысяч пар.

Воспользоваться правом на прекращение официальных семейных отношений в онлайн формате могут, в частности, супружеские пары, проживающие за границей.

"Сейчас все чаще случаются случаи, когда муж и жена не могут подать совместное обращение в ЗАГС — например, когда один из них находится за границей. Именно при таких условиях граждане могут принять участие в судебных заседаниях онлайн — в режиме видеоконференции. И реализовать это право возможно несколькими путями", - отмечают в "Опендатаботе".

Так, супруги должны подать в суд заявление о расторжении брака в бумажном виде. Суды для этого избираются неслучайным образом — это должен быть либо суд той области, где был заключен брак, либо региона, где зарегистрирован хотя бы один из супругов. После того, как суд откроет производство по такому делу, супруги имеют право подать ходатайство об участии в заседании в режиме видеоконференции.

При этом чтобы принять участие в судебном заседании в онлайн-формате, нужно пройти регистрацию в Электронном суде с помощью электронной цифровой подписи (КЭП). К слову, указанную систему можно использовать, чтобы подавать в суд документы в электронном виде.

Второй путь проще — супруги могут обратиться к адвокату, который специализируется на семейных спорах и предоставит все необходимые консультации. Заключить с ним договор о предоставлении правовой помощи можно с помощью КЭП.

Заметим, что за 6 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в Украине количество зарегистрированных браков сократилось на 17%. Число разводов при этом выросло на треть. Киев лидирует по количеству разводов с показателем 1 678 актов за полгода, что составляет шестую часть всех разводов в стране.

Напомним, в Украине прижилось нововведение – дистанционное бракосочетание, а за время полномасштабного вторжения РФ по состоянию на июнь уже было зарегистрировано 3 328 дистанционных браков.

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