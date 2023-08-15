Кількість українців, які хотіли одружитися, зменшилася за перше півріччя 2023 року: яка статистика розлучень

За 6 місяців 2023 в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року в Україні кількість зареєстрованих шлюбів скоротилася на 17%. Число розлучень зросло на третину.

Про це повідомив сервіс моніторінгу реєстраційних даних українських компаній Opendatabot.

За перше півріччя в країні зареєстрували 86 028 шлюбів, тоді як за 6 місяців 2022 року — 103 903. Нинішній показник відповідає 2021-му, коли за перші пів року утворилося 85 960 нових сімей.

Дані: Opendatabot

Де в Україні одружуються найрідше

Цьогоріч до 2022 суттєве зменшення кількості реєстрацій шлюбів спостерігається у Запорізькій (-36%), Тернопільській (-32%) та Дніпропетровській (-34%) областях. Остання торік була беззаперечним лідером по кількості нових родин.

У Києві за пів року зареєстрували 9 292 шлюби, що на 5% менше до показників 2022 та 2021 років (9 749 та 9 757 відповідно). Друге й третє місце за найменшою кількістю реєстрацій займають Дніпропетровська (8660) та Одеська (6693) області відповідно.

Дані: Opendatabot

Розлучення в Україні — в яких регіонах найчастіше розривають шлюб

Київ лідирує за кількістю розлучень з показником 1 678 актів за пів року, що складає шосту частину від усіх розлучень в країні. Порівняно з першим півріччям 2022 кількість зросла майже вдвічі, порівняно до відповідного періоду 2021 — на 14%.

У Дніпропетровській області кількість розлучень зросла майже на третину — 1 248 розірваних шлюбів, але це на 14% менше, аніж було у відповідний період 2021. У Харківській, Тернопільській та Миколаївській областях кількість розлучень зросла в 1,6 рази.

Водночас, наприклад, у Чернівецькій області рік до року кількість розлучень скорочуєтеся: 2021 — 187 розлучень, 2022 — 117, 2023 — 105.

Дані: Opendatabot

Нагадаємо, що в "Дії" запрацювала послуга, яка дозволяє подати заяву про шлюб. За два місяці понад 7 300 пар успішно подали заяву через портал. Одружитися також можна дистанційно. За час повномасштабного вторгнення РФ станом на початок літа було зареєстровано 3 328 дистанційних шлюбів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com