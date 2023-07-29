В МінТОТ назвали число не зареєстрованих Україною народжень в Криму в 2014-2021 роках

На території Криму протягом 2014–2021 років окупаційною владою зафіксовано 206 тисяч 322 факти народження дітей, з яких 184 тисячі 452 (тобто 89,4%) не були зареєстровані відповідно до вимог законодавства України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з посиланням на матеріали, надані участникам чергового засідання Координаційного штабу з питань виїзду громадян з ТОТ.

Крім того, повідомляється, що за той самий період на окупованому півострові зафіксовано 283 тисяч 199 смертей, 278 тисяч 101 (тобто 98,2%) з яких досі залишається без української державної реєстрації.

Таким чином, за вісім років природне скорочення населення в Криму де-факто склало 76,9 тисячі осіб, у той час як Україна номінально зафіксувала приріст у 16,8 тисячі людей.

"Цифри свідчать, що після деокупації потрібно буде невідкладно зареєструвати сотні тисяч актів цивільного стану українських громадян, які відбулися на ТОТ. А це спричинить надмірне навантаження на судову систему", - вказують у профільному відомстві.

З урахуванням озвученої інформації учасниками засідання прийнято рішення продовжити інформаційну кампанію з висвітлення актуальності положень законопроєкту №9069 про особливості державної реєстрації актів цивільного стану, що відбулися на ТОТ.

Нагадаємо, що цей урядовий законопроект, внесений у Верховну Раду ще в лютому, передбачає, що факти народження, смерті, укладення чи розірвання шлюбу на ТОТ можна буде зареєструвати без звернення до суду за відповідним документом, виданим окупаційними структурами.

Також на засіданні обговорювалось супроводження інших законопроєктів, зокрема щодо змін до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших нормативних актів з метою врегулювання питань зарахування строку відбування покарань у місцях позбавлення волі на ТОТ.

Іншим законопроектом пропонуються зміни до КПК, які встановлюють, що видані окупаційною владою документи про реєстрацію смерті на ТОТ не можуть бути підставою для закриття кримінальних проваджень.

Крім того, Державній міграційній службі було доручено напрацювати проєкт змін до постанови Кабміну №678 від 10 червня 2022 року. Суть пропонованої новації полягає в дозволі закордонним підрозділам держпідприємства "Документ" приймати документи та анкети-заяви від осіб, які вперше оформляють паспорт громадянина України після досягнення 18-річного віку.

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