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Український паспорт можна буде отримати за кордоном
Кабінет міністрів дозволив видавати паспорт громадянина України та український закордонний паспорт в інших країнах.
Відповідну постанову Кабміну №678 від 10 червня опублікував Урядовий портал.
Паспорти українці зможуть отримувати за кордоном у рамках експериментальної програми, яка діятиме два роки. Для цього у різних країнах відкриють підрозділи підприємства Державної міграційної служби.
За координацію реалізації експерименту відповідає Міністерство внутрішніх справ. Постанова набирає чинності через 15 днів із дня її опублікування.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За кордоном, згідно з постановою, українці зможуть отримати паспорти протягом 3-х місяців з дати подання відповідних документів. Якщо громадянин не забере паспорт у цей період, то документ повернуть до територіального підрозділу Міграційної служби для зберігання.
Паспорт зберігатимуть 2 роки, якщо за цей час його не заберуть, його утилізують. При цьому в цей термін не включається час дії воєнного стану в Україні чи карантину.
Нагадаємо, раніше українцям продовжили можливість перетину кордону за внутрішніми паспортами. Рішення прийнято на підставі раніше досягнутих домовленостей із суміжними країнами.
Джерело фото: ua.depositphotos.com