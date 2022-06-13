Український паспорт можна буде отримати за кордоном

Кабінет міністрів дозволив видавати паспорт громадянина України та український закордонний паспорт в інших країнах.

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Відповідну постанову Кабміну №678 від 10 червня опублікував Урядовий портал.

Паспорти українці зможуть отримувати за кордоном у рамках експериментальної програми, яка діятиме два роки. Для цього у різних країнах відкриють підрозділи підприємства Державної міграційної служби.

За координацію реалізації експерименту відповідає Міністерство внутрішніх справ. Постанова набирає чинності через 15 днів із дня її опублікування.

За кордоном, згідно з постановою, українці зможуть отримати паспорти протягом 3-х місяців з дати подання відповідних документів. Якщо громадянин не забере паспорт у цей період, то документ повернуть до територіального підрозділу Міграційної служби для зберігання.

Паспорт зберігатимуть 2 роки, якщо за цей час його не заберуть, його утилізують. При цьому в цей термін не включається час дії воєнного стану в Україні чи карантину.

Нагадаємо, раніше українцям продовжили можливість перетину кордону за внутрішніми паспортами. Рішення прийнято на підставі раніше досягнутих домовленостей із суміжними країнами.

Джерело фото: ua.depositphotos.com