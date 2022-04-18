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Українцям продовжили можливість перетину кордону за внутрішніми паспортами
Громадяни України зможуть і надалі перетинати кордон без закордонного паспорту. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Рішення "стосується всіх громадян, незалежно від областей, з яких вони спрямовуються". Воно прийнято на підставі раніше досягнутих домовленостей із суміжними країнами.
При цьому діти, які не досягли 16-річного віку, можуть перетнути кордон за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження.
За день до цього у Держприкордонслужбі заявили, що для виїзду з України громадянам знову потрібно мати при собі біометричний закордонний паспорт.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, у зв'язку з агресією Російської Федерації та запровадженням військового стану Кабмін ухвалив постанову, що з березня 2022 року термін дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може продовжуватися на 5 років.