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Українцям продовжили можливість перетину кордону за внутрішніми паспортами

Українцям продовжили можливість перетину кордону за внутрішніми паспортами
Кордон

Громадяни України зможуть і надалі перетинати кордон без закордонного паспорту. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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"Таке рішення прийняте з огляду на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли наші громадяни не можуть швидко та своєчасно оформити закордонний паспорт", - йдеться у повідомленні.

Рішення "стосується всіх громадян, незалежно від областей, з яких вони спрямовуються". Воно прийнято на підставі раніше досягнутих домовленостей із суміжними країнами.

При цьому діти, які не досягли 16-річного віку, можуть перетнути кордон за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження.

За день до цього у Держприкордонслужбі заявили, що для виїзду з України громадянам знову потрібно мати при собі біометричний закордонний паспорт.

Нагадаємо, у зв'язку з агресією Російської Федерації та запровадженням військового стану Кабмін ухвалив постанову, що з березня 2022 року термін дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може продовжуватися на 5 років.

Автор:
Сергій Горєлов