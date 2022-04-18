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Украинцы больше не смогут выехать за границу по внутреннему паспорту

Украинцы больше не смогут выехать за границу по внутреннему паспорту

Чтобы выехать из Украины, гражданам снова нужно будет иметь при себе биометрический загранпаспорт. При этом есть случаи, когда границу пересекают с другими документами, сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает “Суспільне”.

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"Есть постановление правительства 57, которое регламентирует пересечение государственной границы. В том числе там определен перечень документов, дающих право на пересечение границы. Так называемого "внутреннего паспорта гражданина Украины" среди перечня нет", — отметил Демченко.

Разрешение выезжать из Украины по внутреннему паспорту действовало в первые недели войны, сейчас эту норму отменили.

"Когда фактически на границе была гуманитарная катастрофа, были тысячи людей и транспортных средств, спасавшихся от войны, ГПС в сотрудничестве и согласовании со странами Евросоюза было принято решение о пропуске граждан в том числе и по внутренним паспортам или другим документам, с помощью которых можно было идентифицировать личность, поскольку в то время также не работали должным образом сервисные центры, и людям было очень сложно оформить эти документы", — резюмировал Демченко.

В то же время люди, которые едут из регионов, где идут активные боевые действия, и те, кто сопровождает людей с инвалидностью, смогут выехать по внутреннему сертификату. Для детей порядок пересечения границы остается упрощенным.

Автор:
Вита Молодан