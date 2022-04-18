Украинцы больше не смогут выехать за границу по внутреннему паспорту

Чтобы выехать из Украины, гражданам снова нужно будет иметь при себе биометрический загранпаспорт. При этом есть случаи, когда границу пересекают с другими документами, сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает “Суспільне”.

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"Есть постановление правительства 57, которое регламентирует пересечение государственной границы. В том числе там определен перечень документов, дающих право на пересечение границы. Так называемого "внутреннего паспорта гражданина Украины" среди перечня нет", — отметил Демченко.

Разрешение выезжать из Украины по внутреннему паспорту действовало в первые недели войны, сейчас эту норму отменили.

"Когда фактически на границе была гуманитарная катастрофа, были тысячи людей и транспортных средств, спасавшихся от войны, ГПС в сотрудничестве и согласовании со странами Евросоюза было принято решение о пропуске граждан в том числе и по внутренним паспортам или другим документам, с помощью которых можно было идентифицировать личность, поскольку в то время также не работали должным образом сервисные центры, и людям было очень сложно оформить эти документы", — резюмировал Демченко.

В то же время люди, которые едут из регионов, где идут активные боевые действия, и те, кто сопровождает людей с инвалидностью, смогут выехать по внутреннему сертификату. Для детей порядок пересечения границы остается упрощенным.