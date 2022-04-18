Українці більше не зможуть виїхати за кордон за внутрішнім паспортом

Щоб виїхати з України, громадянам знову потрібно мати при собі біометричний закордонний паспорт. При цьому є випадки, коли кордон перетинають з іншими документами, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає “Суспільне”.

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"Є постанова уряду 57, яка регламентує перетин державного кордону. У тому числі, там визначено перелік документів, що дають право на перетин кордону. Так званого "внутрішнього паспорта громадянина України" серед переліку немає", — зазначив Демченко.

Дозвіл виїжджати з України за внутрішнім паспортом діяв у перші тижні війни, зараз цю норму скасували.

"Коли фактично на кордоні була гуманітарна катастрофа, були тисячі людей і транспортних засобів, що рятувалися від війни, ДПС у співпраці та погодженні з країнами Євросоюзу було прийнято рішення про пропуск громадян у тому числі і за внутрішніми паспортами або іншими документами, за допомогою яких можна було ідентифікувати особу, оскільки на той час також не працювали належним чином сервісні центри, і людям було дуже складно оформити ці документи", — резюмував Демченко.

У той же час люди, які їдуть з регіонів, де йдуть активні бойові дії, і ті, хто супроводжує людей з інвалідністю, зможуть виїхати за внутрішнім сертифікатом. Для дітей порядок перетину кордону залишається спрощеним.