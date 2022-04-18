Украинцам продлили возможность пересечения границы по внутренним паспортам

Граждане Украины смогут и в дальнейшем пересекать границу без загранпаспорта. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

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"Такое решение принято ввиду ситуации, складывающейся на территории Украины во время военного положения, когда наши граждане не могут быстро и своевременно оформить загранпаспорт, — говорится в сообщении.

Решение "касается всех граждан, независимо от областей, из которых они направляются". Оно принято на основании ранее достигнутых договоренностям с сопредельными странами.

При этом дети, не достигшие 16-летнего возраста, могут пересечь границу при наличии паспорта гражданина Украины либо свидетельства о рождении.

За день до этого в Госпогранслужбе заявили, что для выезда из Украины гражданам снова нужно будет иметь при себе биометрический загранпаспорт.

Напомним, в связи с агрессией Российской Федерации и введением военного положения Кабмин принял постановление, что с марта 2022 года срок действия паспортов граждан Украины для выезда за границу может продлеваться на 5 лет.