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Украинцам продлили возможность пересечения границы по внутренним паспортам
Граждане Украины смогут и в дальнейшем пересекать границу без загранпаспорта. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Решение "касается всех граждан, независимо от областей, из которых они направляются". Оно принято на основании ранее достигнутых договоренностям с сопредельными странами.
При этом дети, не достигшие 16-летнего возраста, могут пересечь границу при наличии паспорта гражданина Украины либо свидетельства о рождении.
За день до этого в Госпогранслужбе заявили, что для выезда из Украины гражданам снова нужно будет иметь при себе биометрический загранпаспорт.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в связи с агрессией Российской Федерации и введением военного положения Кабмин принял постановление, что с марта 2022 года срок действия паспортов граждан Украины для выезда за границу может продлеваться на 5 лет.