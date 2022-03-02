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С марта 2022 года срок действия украинских загранпаспортов можно продлить на 5 лет
В связи с агрессией Российской Федерации и введением военного положения Кабмин принял постановление, что с марта 2022 года срок действия паспортов граждан Украины для выезда за границу может продлеваться на 5 лет. Об этом сообщила Государственная миграционная служба (ГМС).
В паспорта родителей или законных представителей вклеиваются также фотографии детей с указанием их персональных данных. Эта информация удостоверяет их личность и подтверждает гражданство Украины.
Эти действия выполняют территориальные подразделения ГМС, посольства и консульские учреждения Украины.
Причем территориальные подразделения удалены из публичного доступа – это вынужденная мера в интересах национальной безопасности.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, после начала вторжения войск РФ некоторые страны упростили въезд для украинцев. Сервис аренды жилья Airbnb с некоммерческой организацией Airbnb.org и ее донорами намерены обеспечить предоставление бесплатного краткосрочного жилья для 100 тысяч беженцев, покинувших Украину из-за российского вторжения.
А немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn поможет украинцам, вынужденным спасаться от развязанной Россией войны, бесплатно попасть из Польши в Германию.