С марта 2022 года срок действия украинских загранпаспортов можно продлить на 5 лет

В связи с агрессией Российской Федерации и введением военного положения Кабмин принял постановление, что с марта 2022 года срок действия паспортов граждан Украины для выезда за границу может продлеваться на 5 лет. Об этом сообщила Государственная миграционная служба (ГМС).

В паспорта родителей или законных представителей вклеиваются также фотографии детей с указанием их персональных данных. Эта информация удостоверяет их личность и подтверждает гражданство Украины.

Эти действия выполняют территориальные подразделения ГМС, посольства и консульские учреждения Украины.

Причем территориальные подразделения удалены из публичного доступа – это вынужденная мера в интересах национальной безопасности.

Напомним, после начала вторжения войск РФ некоторые страны упростили въезд для украинцев. Сервис аренды жилья Airbnb с некоммерческой организацией Airbnb.org и ее донорами намерены обеспечить предоставление бесплатного краткосрочного жилья для 100 тысяч беженцев, покинувших Украину из-за российского вторжения.

А немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn поможет украинцам, вынужденным спасаться от развязанной Россией войны, бесплатно попасть из Польши в Германию.