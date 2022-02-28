Airbnb готов бесплатно разместить 100 тысяч беженцев из Украины

Сервис аренды жилья Airbnb с некоммерческой организацией Airbnb.org и ее донорами намерены обеспечить предоставление бесплатного краткосрочного жилья для 100 тысяч беженцев, покинувших Украину из-за российского вторжения.

Как говорится в сообщении компании, для этого она, в частности, будет тесно сотрудничать с правительствами различных стран, чтобы наилучшим образом удовлетворить конкретные потребности в каждой стране, в том числе путем предоставления долгосрочного проживания.

"На прошлой неделе организация объявила, что предоставила жилье 21,3 тысячи афганских беженцев, и поставила перед собой новую цель — предоставить бесплатное временное жилье еще 20 тысячам беженцев из Афганистана, Африки, Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки и других регионов. Предложение Airbnb.org предоставить жилье до 100 тысячам беженцев из Украины является дополнением к этим более широким усилиям", - отмечают в Airbnb.

Отмечается, что за последние пять лет Airbnb и Airbnb.org предоставили временное жилье более чем 54 тысячам беженцев и просителей убежища, в том числе из Сирии, Венесуэлы и Афганистана, через партнеров Airbnb.org. В прошлом году Airbnb.org объявила о создании своего Фонда для беженцев и привлекла более 4 тысяч доноров к дальнейшей поддержке своей работы с беженцами и лицами, ищущими убежище, по всему миру.

"Мы знаем, что хозяева и гости на Airbnb по всему миру будут готовы встать и поддержать эти масштабные усилия по оказанию помощи тем, кто покидает Украину. В ближайшие дни Airbnb и Airbnb.org поделятся дополнительной информацией о том, как хозяева и более широкое сообщество могут поддержать эту инициативу, в том числе предлагая бесплатное проживание или проживание со скидкой", - сказано в сообщении.

Как сообщил в своем Twitter гендиректор Airbnb Брайан Чески, в первую очередь требуется помощь от людей, готовых предложить свое жилье в Польше, Германии, Венгрии и Румынии.

"Если вы не можете принять беженца, вы все равно можете поддержать его пожертвованием: http://airbnb.org/get-involved... Пока мы работаем над уточнением деталей, беженцы и лица, ищущие убежище, которые нуждаются в немедленной поддержке, могут получить помощь по адресу: http://help.unhcr.org/ukraine", - отметил он.

Отметим при этом, что по оценкам Агентства ООН по делам беженцев, из Украины по состоянию на 28 февраля сбежало уже более 500 тысяч человек.