Немецкие железнодорожники из Deutsche Bahn помогут украинским беженцам бесплатно попасть из Польши в Германию

Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn поможет украинцам, вынужденным спасаться от развязанной Россией войны, бесплатно попасть из Польши в Германию.

Deutsche Bahn с 27 февраля начинает акцию помощи украинцам, которые вынуждены покинуть Украину из-за военных действий российской армии. Украинские беженцы смогут бесплатно переехать из Польши в Германию, в Берлин, на поездах дальнего следования, сообщается на сайте компании.

Для этого украинцам необходимо иметь при себе украинский паспорт или удостоверение личности. Для реализации этой помощи DB сотрудничает с властями и железными дорогами не только Польши, но и соседних Чехии и Австрии.

Украинцы могут поехать в одном из шести поездов, которые ежедневно курсируют из Польши в Германию через пограничный переход Франкфурт-на-Одере. Эти поезда отправляются из таких пунктов: Варшава, Гданьск, Перемышль (граница с Украиной)/Краков, Вена/Вроцлав.

От 20 тысяч до миллиона беженцев ожидает Еврокомиссия в страны Евросоюза из-за нападения России на Украину.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявляла, что со всеми восточноевропейскими странами согласованы чрезвычайные планы приема беженцев из Украины.

Готовность поставлять Украине медицинское оборудование, комплекты первой медицинской помощи, генераторы, водяные насосы и противопожарное оборудование выразили восемь стран Евросоюза: Словения, Румыния, Франция, Ирландия, Австрия, Испания, Швеция и Хорватия.