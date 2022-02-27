Німецькі залізничники з Deutsche Bahn допоможуть українським біженцям безкоштовно потрапити з Польщі до Німеччини

Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn допоможе українцям, змушеним врятуватися від війни, розв'язаної Росією, безкоштовно потрапити з Польщі до Німеччини.

Deutsche Bahn з 27 лютого розпочинає акцію допомоги українцям, які змушені залишити Україну через військові дії російської армії. Українські біженці зможуть безкоштовно переїхати з Польщі до Німеччини до Берліна потягами далекого прямування, повідомляється на сайті компанії.

Для цього українцям необхідно мати при собі український паспорт або посвідчення особи. Для реалізації цієї допомоги DB партнерствує з владою та залізницями не тільки Польщі, а й сусідніх Чехи та Австрії.

Українці можуть поїхати в одному із шести поїздів, які щодня курсують із Польщі до Німеччини через прикордонний перехід Франкфурт-на-Одері. Ці поїзди відправляються з таких пунктів: Варшава, Гданськ , Перемишль (кордон з Україною)/Краків, Відень/Вроцлав.

Від 20 тисяч до мільйона біженців чекає Єврокомісія до країн Євросоюзу через напад Росії на Україну.

Голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) заявляла, що з усіма східноєвропейськими країнами узгоджено надзвичайні плани прийому біженців з України.

Готовність постачати Україні медичне обладнання, комплекти першої медичної допомоги, генератори, водяні насоси та протипожежне обладнання висловили в вісім країн Євросоюзу: Словенія, Румунія, Франція, Ірландія, Австрія, Іспанія, Швеція та Хорватія.