Украинский паспорт можно будет получить за границей

Кабинет министров разрешил выдавать паспорт гражданина Украины и украинский загранпаспорт в других странах.

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Соответствующее постановление Кабмина № 678 от 10 июня опубликовал Правительственный портал.

Паспорта украинцы смогут получать за рубежом в рамках экспериментальной программы, которая будет действовать два года. Для этого в разных странах откроют подразделения предприятия Государственной миграционной службы.

За координацию реализации эксперимента отвечает Министерство внутренних дел. Постановление вступает в силу через 15 дней со дня его опубликования.

За границей, согласно постановлению, украинцы смогут получить паспорта в течение 3 трех месяцев с даты подачи соответствующих документов. Если гражданин не заберет паспорт в этот период, то документ вернут территориальному подразделению Миграционной службы для хранения.

Паспорт будут хранить 2 года, если за это время его не заберут, то его утилизируют. При этом в этот срок не включается время действия военного положения в Украине или карантина.

Напомним, ранее украинцам продлили возможность пересечения границы по внутренним паспортам. Решение принято на основании ранее достигнутых договоренностям с сопредельными странами.

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