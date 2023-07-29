В МинВОТ назвали число не зарегистрированных Украиной рождений в Крыму в 2014-2021 годах

На территории Крыма в течение 2014-2021 годов оккупационными властями зафиксировано 206 тысяч 322 факта рождения детей, из которых 184 тысячи 452 (то есть 89,4%) не были зарегистрированы в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на материалы, предоставленные участникам очередного заседания Координационного штаба по выезду граждан с ВОТ.

Кроме того, сообщается, что за тот же период на оккупированном полуострове зафиксировано 283 тысячи 199 смертей, 278 тысяч 101 (то есть 98,2%) из которых до сих пор остается без украинской государственной регистрации.

Таким образом, за восемь лет естественное сокращение населения в Крыму де-факто составило 76,9 тысячи человек, в то время как Украина номинально зафиксировала прирост в 16,8 тысячи человек.

"Цифры свидетельствуют, что после деоккупации нужно будет безотлагательно зарегистрировать сотни тысяч актов гражданского состояния украинских граждан, которые состоялись на ВОТ. А это повлечет за собой чрезмерную нагрузку на судебную систему", - указывают в профильном ведомстве.

С учетом озвученной информации участниками заседания принято решение продолжить информационную кампанию по освещению актуальности положений законопроекта №9069 об особенностях государственной регистрации актов гражданского состояния, состоявшихся на ВОТ.

Напомним, что этот правительственный законопроект, внесенный в Верховную Раду еще в феврале, предусматривает, что факты рождения, смерти, заключения или расторжения брака на ВОТ можно будет зарегистрировать без обращения в суд по соответствующему документу, выданному оккупационными структурами.

Также на заседании обсуждалось сопровождение других законопроектов, в частности, относительно изменений в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и другие нормативные акты с целью урегулирования вопросов зачисления срока отбывания наказаний в местах лишения свободы на ВОТ.

Другим законопроектом предлагаются изменения в УПК, которые устанавливают, что выданные оккупационными властями документы о регистрации смерти на оккупированных территориях не могут быть основанием для закрытия уголовных производств.

Кроме того, Государственной миграционной службе было поручено разработать проект изменений в постановление Кабмина №678 от 10 июня 2022 года. Суть предлагаемой новации заключается в разрешении зарубежным подразделениям госпредприятия "Документ" принимать документы и анкеты-заявления от лиц, впервые оформляющих паспорт гражданина Украины после достижения 18-летнего возраста.

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