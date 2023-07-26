"Реинтегрировать можем быстро": Зеленский заявил о подготовке "деоккупационных шагов для Крыма"

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина может достаточно быстро реинтегрировать Крым, и соответствующие шаги сейчас как раз готовятся. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

"Готовим перечень деоккупационных шагов для Крыма - комплексных: и в плане безопасности, и экономических, и социальных. Мы можем достаточно быстро реинтегрировать Крым в государственную ткань Украины. Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что пока Крымский мост еще более-менее работает, надо им возвращаться домой, в Россию", - заявил он.

Зеленский выразил уверенность в том, что Крым, как и вся Украина, будет свободен от "всего российского зла, начиная от российских ракет и заканчивая каждым российским оккупантом".

"Россия проиграет эту войну, и ни одна ракета ее не спасет. Слава всем, кто защищает Украину! Кстати, сегодня были очень неплохие результаты у наших ребят на фронте. Молодцы. Детали - скоро", - добавил президент без дальнейших подробностей.

Напомним при этом, что еще 4 апреля вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что осталось мало времени для относительно безопасного выезда с оккупированных Россией территорий как для оккупационных "чиновников", так и для мирных жителей. Тем же, кто уезжать не хочет, она посоветовала "готовиться".

В тот же день Кабинет министров актуализировал план реинтеграции Крыма. Как отметили в МинВОТ, это сделано с учетом, "в частности, того факта, что освобождение полуострова может произойти уже в ближайшее время".

Перед этим секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов изложил 12 шагов, которые украинские власти, по его мнению, должны предпринять после деоккупации Крыма, среди которых изгнание всех граждан РФ, незаконно переехавших жить в Крым после февраля 2014 года, и демонтаж упомянутого Зеленским моста через Керченский пролив.