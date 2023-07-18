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В ISW оценили последствия взрыва на Крымском мосту для оккупантов

В ISW оценили последствия взрыва на Крымском мосту для оккупантов
Последствия атаки на Крымский мост. Фото: скриншот

Атака 17 июля на Крымский мост ухудшит логистику российских оккупантов на юге Украины во время контрнаступления ВСУ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW) .

Российские туристы, бегущие из оккупированного Крыма, скорее всего, обострили ситуацию на дорогах и предположительно препятствуют российской логистике из Крыма в тыловые районы Запорожской и Херсонской областей.

Как отмечают аналитики, российское материально-техническое обеспечение на юге Украины, вероятно, пострадает в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что усугубит недавние жалобы на неадекватные российские поставки на юге Украины.

Другие ключевые выводы ISW:

  • ЧВК "Вагнер" продолжает подготовку к постоянному присутствию в Беларуси.
  • РФ продолжает попытки реорганизовать свой аппарат внутренней безопасности после вооруженного восстания "вагнеровцев".
  • Украинские войска продолжали контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках фронта на фоне активизации российских наступательных операций вдоль границы Харьковской и Луганской областей 17 июля.
  • Войска РФ вели активные наступательные действия на линии Купянск – Сватово и, вероятно, достигли незначительных тактических успехов в этом направлении.
  • Российские оккупационные "власти" продолжают искусственно увеличивать количество граждан РФ на временно захваченных территориях Украины накануне сентябрьских региональных выборов.

Крымский мост: атака 17 июля

В ночь на понедельник, 17 июля, на Крымском мосту раздались взрывы. Позже появились фото, подтверждающие разрушение, по меньшей мере, одного пролета моста. В результате инцидента автомобильное движение на незаконном объекте остановили.

Российские власти обвинили во взрывах Украину, заявив об атаке двумя аквадронами.

В свою очередь "Украинская правда" со ссылкой на источники писала, что взрывы на Крымском мосту были спецоперацией Службы безопасности и Военно-морских сил Украины.

Пресс-секретарь Службы безопасности Артем Дехтяренко в комментарии "РБК-Украина" отметил, что все детали относительно "хлопка" на Крымском мосту будут обязательно раскрыты после победы. При этом он напомнил, что объект является одним из транспортных коридоров для российских оккупантов.

Автор:
Нина Комащенко