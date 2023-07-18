В ISW оценили последствия взрыва на Крымском мосту для оккупантов

Атака 17 июля на Крымский мост ухудшит логистику российских оккупантов на юге Украины во время контрнаступления ВСУ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW) .

Российские туристы, бегущие из оккупированного Крыма, скорее всего, обострили ситуацию на дорогах и предположительно препятствуют российской логистике из Крыма в тыловые районы Запорожской и Херсонской областей.

Как отмечают аналитики, российское материально-техническое обеспечение на юге Украины, вероятно, пострадает в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что усугубит недавние жалобы на неадекватные российские поставки на юге Украины.

Другие ключевые выводы ISW:

ЧВК "Вагнер" продолжает подготовку к постоянному присутствию в Беларуси.

РФ продолжает попытки реорганизовать свой аппарат внутренней безопасности после вооруженного восстания "вагнеровцев".

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках фронта на фоне активизации российских наступательных операций вдоль границы Харьковской и Луганской областей 17 июля.



Войска РФ вели активные наступательные действия на линии Купянск – Сватово и, вероятно, достигли незначительных тактических успехов в этом направлении.



Российские оккупационные "власти" продолжают искусственно увеличивать количество граждан РФ на временно захваченных территориях Украины накануне сентябрьских региональных выборов.



Крымский мост: атака 17 июля

В ночь на понедельник, 17 июля, на Крымском мосту раздались взрывы. Позже появились фото, подтверждающие разрушение, по меньшей мере, одного пролета моста. В результате инцидента автомобильное движение на незаконном объекте остановили.

Российские власти обвинили во взрывах Украину, заявив об атаке двумя аквадронами.

В свою очередь "Украинская правда" со ссылкой на источники писала, что взрывы на Крымском мосту были спецоперацией Службы безопасности и Военно-морских сил Украины.

Пресс-секретарь Службы безопасности Артем Дехтяренко в комментарии "РБК-Украина" отметил, что все детали относительно "хлопка" на Крымском мосту будут обязательно раскрыты после победы. При этом он напомнил, что объект является одним из транспортных коридоров для российских оккупантов.