Атака на Крымский мост. Появились спутниковые снимки повреждений (ФОТО)

Крымский мост, где ночью произошли взрывы, получил серьезные повреждения. Это подтверждают спутниковые снимки компании Maxar Technologies, которые опубликовал журналист Financial Times Кристофер Миллер.

"Новые спутниковые снимки, которые собравла Maxar, показывают повреждения незаконного российского Крымского моста после утренней атаки", – написал он.

New satellite imagery collected by @Maxar reveals the damage to Russia's illegal Crimea Bridge after this morning's attack. Our @FT story on it here: https://t.co/80WYLdw59l pic.twitter.com/Ot8JChv7JC — Christopher Miller (@ChristopherJM) July 17, 2023

Крымский мост: атака 17 июля

В ночь на понедельник, 17 июля, на Крымском мосту раздались взрывы. Позже появились фото, подтверждающие разрушение, по меньшей мере, одного пролета моста. В результате инцидента автомобильное движение на незаконном объекте остановили.

Российские власти обвинили во взрывах Украину, заявив об атаке двумя аквадронами.

В свою очередь "Украинская правда" со ссылкой на источники писала, что взрывы на Крымском мосту были спецоперацией Службы безопасности и Военно-морских сил Украины.

Сама СБУ использовала творчество Тараса Шевченко, чтобы прокомментировать инцидент:

"Соловейко, рідний брате,

Знову міст пішов "поспати"

Та раз… Два!

P.S. Музика - народна. Слова – СБУ".

А спикер Службы безопасности Артем Дехтяренко в комментарии "РБК-Украина" отметил, что все детали относительно "хлопка" на Крымском мосту будут обязательно раскрыты после победы. При этом он напомнил, что объект является одним из транспортных коридоров для российских окупантов.