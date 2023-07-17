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"Снова мост пошел "поспать": в СБУ отреагировали на события в Крыму
Служба безопасности Украины использовала творчество Тараса Шевченко, чтобы прокомментировать прозвучавшие ночью 17 июля взрывы на Крымском мосту.
Сообщение опубликовала пресс-служба СБУ.
"Соловейко,
рідний брате,
Знову міст пішов "поспати"
Та раз… Два!
P.S. Музика - народна. Слова – СБУ", — прокомментировали в СБУ по мотивам стихотворения "Світає край неба палає", продолжив реакцию на предыдущий взрыв, который произошел в октябрь 2022 года.
В свою очередь руководитель пресс-центра Сил обороны Юга ВСУ Наталья Гуменюк в эфире телемарафона предположила, что взрывы на Крымском мосту могут стать еще одним аргументом, который Россия использует в контексте зернового соглашения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Ажиотаж продолжается. Им неспокойно, им тревожно. То, что мы предупреждали, что выезжать надо из Крыма наехавшим уже давно, - надо было прислушаться к нашим рекомендациям. Перегрузили, наверное, перегрузили свой мост. То, что сейчас они столь активно педалируют эту тему, может свидетельствовать о том, что это может быть использовано как еще один аргумент по зерновому соглашению. Многим специалистам это в принципе очевидно", – считает Гуменюк.
В то же время РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ сообщает, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил Вооруженных сил и Службы безопасности Украины.
"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", - сообщил источник.
Напомним, в период между 03:00 и 05:00 17 июля в районе Крымского моста раздались взрывы. Местные жители сообщают в социальных сетях, что возможно разрушение одного пролета. В преддверии указание готовиться к эвакуации получило и руководство представительств российских государственных компаний на временно оккупированном полуострове Крым.