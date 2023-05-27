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В СБУ раскрыли детали подрыва Крымского моста и октябрьской атаки на корабли РФ в Севастополе
Успешная атака морских дронов на корабли Черноморского флота России в Севастопольской бухте в октябре прошлого года была спланированной спецоперацией СБУ. А Крымский мост как логистический путь российских войск является законной целью для Украины.
Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал Дмитрию Комарову в фильме "Год. За кадром" .
Он раскрыл детали отдельных громких спецопераций, проведенных СБУ во время войны.
"Что касается ситуации с крымским флотом, а именно атаки водными боевыми дронами, то СБУ была автором того оперативного замысла и реализовывала его", - отметил Малюк.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, СБУ проводила уникальную спецоперацию, повредившую российские корабли, вместе с Военно-Морскими Силами Украины.
Относительно подрыва Крымского моста, Малюк считает, что пока рано выносить информацию о деталях спецоперации на широкую общественность, чтобы не предоставлять врагу дополнительных данных.
"Согласно нормам нашего действующего и международного законодательства, обычаям и традициям ведения войны, и с учетом того, что это был логистический путь, который мы были обязаны врагу перерезать, определенные такие меры осуществлялись. Квалифицируют они (русские – прим.) там по-своему, как теракт. Заключили в тюрьму более 20 своих сограждан, инкриминируют каждому из них определенное соучастие", - отметил глава СБУ.
Напомним, ранее Малюк в интервью "Интерфакс-Украина" заявил, что россияне демонстрируют свой непрофессионализм и ведут псевдоследствие по инциденту на Крымском мосту.
Он пошутил, что на Крымском мосту, пожалуй, не тем горючим заправился какой-то грузовой автомобиль.