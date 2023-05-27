В СБУ раскрыли детали подрыва Крымского моста и октябрьской атаки на корабли РФ в Севастополе

Успешная атака морских дронов на корабли Черноморского флота России в Севастопольской бухте в октябре прошлого года была спланированной спецоперацией СБУ. А Крымский мост как логистический путь российских войск является законной целью для Украины.

Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал Дмитрию Комарову в фильме "Год. За кадром" .

Он раскрыл детали отдельных громких спецопераций, проведенных СБУ во время войны.

"Что касается ситуации с крымским флотом, а именно атаки водными боевыми дронами, то СБУ была автором того оперативного замысла и реализовывала его", - отметил Малюк.

По его словам, СБУ проводила уникальную спецоперацию, повредившую российские корабли, вместе с Военно-Морскими Силами Украины.

Относительно подрыва Крымского моста, Малюк считает, что пока рано выносить информацию о деталях спецоперации на широкую общественность, чтобы не предоставлять врагу дополнительных данных.

"Согласно нормам нашего действующего и международного законодательства, обычаям и традициям ведения войны, и с учетом того, что это был логистический путь, который мы были обязаны врагу перерезать, определенные такие меры осуществлялись. Квалифицируют они (русские – прим.) там по-своему, как теракт. Заключили в тюрьму более 20 своих сограждан, инкриминируют каждому из них определенное соучастие", - отметил глава СБУ.

Напомним, ранее Малюк в интервью "Интерфакс-Украина" заявил, что россияне демонстрируют свой непрофессионализм и ведут псевдоследствие по инциденту на Крымском мосту.

Он пошутил, что на Крымском мосту, пожалуй, не тем горючим заправился какой-то грузовой автомобиль.