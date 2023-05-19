За большинством подрывов на территории РФ стоит СБУ, - эксперт

Большинство успешных операций на территории России и на оккупированных территориях реализовано СБУ. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

"Подрыв Крымского моста, атака морскими дронами на корабли России в Севастопольской бухте, подрыв радиолокационного самолета в белорусских "Мачулищах" - далеко не полный список успешных операций СБУ. Мои источники, подтверждают, что СБУ стоит и за подрывами российских военных преступников и пропагандистов. Только за последнее время, украинскую "бавовну" от СБУ почувствовали Владлен Татарский, Захар Прилепин и один из главарей луганских террористов Игорь Корнет", - сообщает эксперт.

Политолог обращает внимание на то, что СБУ не комментирует подрывы, ограничиваясь фразой "все комментарии и подробности после победы".

"Председатель Службы Василий Малюк дает мало интервью. По моему мнению, такая стратегия абсолютно оправдана. Могу сослаться здесь на опыт руководителей лучших зарубежных спецслужб, которые крайне редко общаются с прессой", - считает Голубцкий.

"Представить себе руководителя ЦРУ, ежедневно раздающего по несколько интервью – невозможно в принципе. Зато сказанное им – на вес золота для экспертов и специалистов. Для большинства украинцев, постоянная "бавовна" в тылу врагов важнее громких заявлений. А с подробностями действительно подождем к конца войны", - резюмирует эксперт.

Напомним, глава Службы Василий Малюк ранее отмечал , что у врагов Украины "бавовна пылала, пылает и будет палать".