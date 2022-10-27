У розслідуванні щодо вибуху на Кримському мосту росіяни далекі від реальності, - СБУ

Росіяни демонструють свій непрофесіоналізм і ведуть псевдослідство щодо інциденту на Кримському мосту.

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Про це розповів в.о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, чи має СБУ якесь відношення до "бавовни" та "самоліквідації" колаборантів на окупованих територіях.

"Просто ми, українці, дуже любимо бавовну. Навіть у моєму кабінеті вона стоїть у вазі. Але хіба ми винні, що росіяни не вміють з нею поводитись правильно? Думаю, у них ще неодноразово буде можливість повчитися цьому", – зазначив Василь Малюк.

Від підкреслив, що у так званому розслідуванні інциденту на Кримському мосту росіяни показують свій непрофесіоналізм.

"Вони прийшли до того, що до підриву моста нібито причетний мій колега по силовому блоку Кирило Буданов і ГУР МО в цілому. Я вас запевняю, що це не так. І ми розуміємо, що росіяни взагалі далекі від реальності. А що відбулося насправді – про це ми зможемо в деталях поговорити після перемоги", - прокоментував Малюк.

Він пожартував, що на Кримському мосту, мабуть, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль.

"І мають те, що мають. Час розставить крапки над "і"", - додав очільник СБУ.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов також відкинув причетність ГУР до вибуху на мосту 8 жовтня.

Нагадаємо, як раніше заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, Кримський міст — самочинне будівництво, яке Російська Федерація, згідно з законами України, має прибрати за власний рахунок.

Крім того, Мінінфраструктури після деокупації півострова планує демонтаж Кримського мосту та будівництво доріг, і швидкого залізничного сполучення материкової України з півостровом.