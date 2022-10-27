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У розслідуванні щодо вибуху на Кримському мосту росіяни далекі від реальності, - СБУ
Росіяни демонструють свій непрофесіоналізм і ведуть псевдослідство щодо інциденту на Кримському мосту.
Про це розповів в.о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, чи має СБУ якесь відношення до "бавовни" та "самоліквідації" колаборантів на окупованих територіях.
"Просто ми, українці, дуже любимо бавовну. Навіть у моєму кабінеті вона стоїть у вазі. Але хіба ми винні, що росіяни не вміють з нею поводитись правильно? Думаю, у них ще неодноразово буде можливість повчитися цьому", – зазначив Василь Малюк.
Від підкреслив, що у так званому розслідуванні інциденту на Кримському мосту росіяни показують свій непрофесіоналізм.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Вони прийшли до того, що до підриву моста нібито причетний мій колега по силовому блоку Кирило Буданов і ГУР МО в цілому. Я вас запевняю, що це не так. І ми розуміємо, що росіяни взагалі далекі від реальності. А що відбулося насправді – про це ми зможемо в деталях поговорити після перемоги", - прокоментував Малюк.
Він пожартував, що на Кримському мосту, мабуть, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль.
"І мають те, що мають. Час розставить крапки над "і"", - додав очільник СБУ.
Раніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов також відкинув причетність ГУР до вибуху на мосту 8 жовтня.
Нагадаємо, як раніше заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, Кримський міст — самочинне будівництво, яке Російська Федерація, згідно з законами України, має прибрати за власний рахунок.
Крім того, Мінінфраструктури після деокупації півострова планує демонтаж Кримського мосту та будівництво доріг, і швидкого залізничного сполучення материкової України з півостровом.