Кримський міст Росія має прибрати за власний рахунок, як незаконний самобуд, - Данілов

Кримський міст — самочинне будівництво, яке Російська Федерація, згідно з законами України, має прибрати за власний рахунок.

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Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "НВ".

Він наголосив, що Україна не має жодних документів на Кримський міст і незрозуміло, як взагалі ця споруда з'явилася на півострові.

"Щодо взагалі цієї споруди. Хочу звернути увагу, що у нас немає жодних документів на території нашої країни, що це взагалі за споруда, з якого переляку вона там з’явилася", - зазначив Данілов.

Він зауважив, що якщо хтось хоче щось побудувати на території України, то має пройти певні реєстраційні процедури — узгодити проєкт, подивитися, наскільки це буде доречно чи недоречно.

"Наша країна жодного дозволу на таке будівництво нікому не надавала. Якщо перейти на російську мову, це так званий "самострой", а згідно з нашими законами, цей самострой вони мають прибрати за власний рахунок", - заявив Данілов.

За його словами, рано чи пізно це відбудеться.

Нагадаємо, вранці в суботу 8 жовтня на Кримському мості з материкової частини стався вибух та пожежа. Внаслідок цього міст зазнав значних руйнувань. Він наразі не працює.

Як наголошував раніше секретар РНБО Олексій Данилов, Збройні сили України готові завдати удару по незаконно збудованій переправі за першої нагоди, адже по ньому ворог перекидає підкріплення своєї армії.

Нагадаємо, Мінінфраструктури після деокупації півострова планує демонтаж Кримського мосту та будівництво доріг, і швидкого залізничного сполучення материкової України з півостровом.