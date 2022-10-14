Крымский мост Россия должна убрать за свой счет, как незаконный самострой, - Данилов

Крымский мост — самовольное строительство, которое Российская Федерация, согласно законам Украины, должна убрать за свой счет.

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Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "НВ".

Он отметил, что у Украины нет никаких документов на Крымский мост и непонятно, как вообще это сооружение появилось на полуострове.

"Относительно вообще этого сооружения. Хочу обратить внимание, что у нас нет никаких документов на территории нашей страны, что это вообще за сооружение, из какого испуга оно там появилось", - отметил Данилов.

Он отметил, что если кто-то хочет что-то построить на территории Украины, то должен пройти определенные регистрационные процедуры — согласовать проект, посмотреть, насколько это будет уместно или неуместно.

"Наша страна никакого разрешения на такое строительство никому не предоставляла. Если перейти на русский язык, это так называемый "самострой", а согласно нашим законам, этот самострой они должны убрать за свой счет", - заявил Данилов.

По его словам, рано или поздно это произойдет.

Напомним, утром в субботу 8 октября на Крымском мосту из материковой части произошел взрыв и пожар. В результате этого мост претерпел значительные разрушения. Он сейчас не работает. Там на сегодняшний день очереди, которые достигают более тысячи фур, стоящих на стороне Российской Федерации.

Как отмечал ранее секретарь СНБО Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины готовы нанести удар по незаконно построенной переправе при первой возможности, ведь по нему враг перекидывает подкрепление своей армии.

Напомним, Мининфраструктуры после деоккупации полуострова планирует демонтаж Крымского моста и строительство дорог и быстрого железнодорожного сообщения материковой Украины с полуостровом.